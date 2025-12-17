Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε συναυλία στη Λίμα του Περού, όταν ο τραγουδιστής Κάρλος Σουάρες έπαθε ηλεκτροπληξία από το μικρόφωνό του, ενώ παρουσίαζε τη μπάντα του σε κατάμεστο μπαρ, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

Ο μουσικός, λίγο πριν απευθυνθεί στο κοινό, κρατώντας το μικρόφωνο στο δεξί του χέρι, άρχισε ξαφνικά να φωνάζει και να κάνει πίσω, καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα τον ακινητοποίησε για περίπου δέκα δευτερόλεπτα. Οι θεατές, έντρομοι, φώναζαν «Το ρεύμα, το ρεύμα», προσπαθώντας να καταλάβουν τι συμβαίνει.

LIMA: #cantante_se_electrocuta JOVEN ARTISTA SE ELECTROCUTA EN CONCIERTO DE ROCK El sábado, en el Quilca Yacana, del Centro Histórico de Lima, Mono, cantante y guitarrista de la banda “Mi Mejor Amigo Scott”, se electrocutó por una mala instalación en el sistema de sonido. pic.twitter.com/bywJGnmyAH — Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) December 15, 2025

Η άμεση επέμβαση ενός ηχολήπτη και ενός μουσικού άλλης μπάντας, που είχε μόλις ολοκληρώσει την εμφάνισή της, αποδείχθηκε καθοριστική. Οι δύο άνδρες έσπευσαν να αποσυνδέσουν το καλώδιο του μικροφώνου από την παροχή ρεύματος, σώζοντας τη ζωή του Σουάρες. Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με εγκαύματα, ενώ οι θαυμαστές του φοβήθηκαν για το χειρότερο.

Το περιστατικό συνέβη την ώρα που η μπάντα του, Mi Major Amigo Scott, προετοιμαζόταν για την εμφάνισή της. Βίντεο από το σημείο δείχνει τον Σουάρες να καταρρέει και να πέφτει πάνω στον εξοπλισμό.

Μετά την περιπέτεια, ο Κάρλος Σουάρες, εμφανίστηκε σε βίντεο στο Instagram, φορώντας επιδέσμους στον αυχένα. «Αυτό που συνέβη θα μπορούσε να είχε θανατηφόρες συνέπειες. Αλλά είμαι καλά, έχω μερικά εγκαύματα στον αυχένα, αλλά δεν υπάρχουν άλλες επιπλοκές, ευτυχώς», ανέφερε, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές του.