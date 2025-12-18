Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση της 14χρονης Αlina Omar Alahmad από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» η 14χρονη συριακής καταγωγής εξαφανίσθηκε στις 11/12/2025 στις 14.30, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος των οικείων της, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αlina Omar Alahmad έχει ύψος 1.58 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε μαύρο παντελόνι και κόκκινη πλεκτή μπλούζα.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ALINA (ον.) OMAR ALAHMAD (επ.) 14 ΕΤΩΝ https://t.co/eKmfkL8QVH pic.twitter.com/RA9p3oqFrB — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) December 18, 2025

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.