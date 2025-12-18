Προθεσμία για να απολογηθούν κατά ομάδες τη Δευτέρα και την Τρίτη πήραν από την A’ τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων, μαστροπεία αλλοδαπών γυναικών, διεξαγωγή και διοργάνωση τυχερών παιγνίων «φρουτάκια», καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη η οποία αφορά σωρεία πράξεων σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος.

Μεταξύ άλλων η δίωξη αφορά τις εξής πράξεις: συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κατά συναυτουργία, εμπορία ανθρώπων τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, (άμεση και απλή συνέργεια στην προηγούμενη πράξη), μαστροπεία κατά συναυτουργία (άμεση και απλή συνέργεια στην πράξη αυτή), διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών (απλή συνέργεια στην πράξη αυτή), νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις (άμεση και απλή συνέργεια σε αυτή), διακεκριμένη περίπτωση κατοχής πυροβόλου όπλου και πολεμικού τυφεκίου, παράνομη οπλοκατοχή.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη συνελήφθησαν, 14 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνονται συνολικά 40 άτομα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν ακόμη 3 άτομα κατηγορούμενα κατά περίπτωση- για μαστροπεία, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Πως δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την πολύμηνη έρευνα που πραγματοποίησε το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2023, είχαν αναπτύξει διεθνές δομημένο δίκτυο με σκοπό την προαγωγή στην πορνεία γυναικών τις οποίες εντόπιζαν κυρίως σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ευρώπης και της Αφρικής.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, εκμεταλλεύονταν την ευάλωτη θέση των θυμάτων και προέβαιναν στην εξαπάτησή τους με την υπόσχεση αποκόμισης μεγάλων κερδών, ενώ σε μια περίπτωση διαπιστώθηκε και η κατ’ επίφαση επίκληση δεσμού χρέους (Debt Bondage), που θα έπρεπε να αποπληρωθεί εκ μέρους του θύματος.

Όπως προέκυψε, η οργάνωση διαχειρίζονταν 5 οίκους ανοχής, απ’ τους οποίους οι τέσσερις υπεκμισθώνονταν από εταιρεία, διαχειριστής της οποίας ήταν αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Επιπλέον, παρείχε καταλύματα στις εκδιδόμενες γυναίκες που κατέφθαναν στην Ελλάδα από το εξωτερικό, τα οποία άνηκαν σε εταιρεία ιδιοκτησίας της διεύθυνσης της οργάνωσης, ενώ μέλη της είχαν δημιουργήσει ιστοσελίδες στο διαδίκτυο με τις οποίες διαφημίζονταν υπηρεσίες σεξουαλικού χαρακτήρα.

Οι διευθύνοντες ήταν τρία αδέλφια που ήταν υπεύθυνοι για τη στελέχωση των οίκων με εκδιδόμενες γυναίκες, τη διαχείριση των εκδιδομένων γυναικών σε θέματα συμπεριφοράς, τη χάραξη της «οικονομικής πολιτικής» της οργάνωσης (αμοιβές μελών, λειτουργικά έξοδα κ.λ.π.), την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών, καθώς και την παροχή οδηγιών και τον έλεγχο της δραστηριότητας τους.

Παράλληλα, είχαν ενεργό ρόλο και συχνή φυσική παρουσία στους οίκους ανοχής, ειδικά σε περιπτώσεις όπου χρειαζόταν η ρύθμιση ζητημάτων που επηρέαζαν την εύρυθμη λειτουργία τους, ενώ χαρακτηριστικό ήταν ότι, όταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν μειωμένη οικονομική δραστηριότητα, τους επέπλητταν.

Άλλα μέλη συνεπικουρούσαν τα ηγετικά στελέχη στη στρατολόγηση και περαιτέρω διαχείριση των εκδιδόμενων γυναικών και των γυναικών, που απασχολούνταν ως υπηρετικό προσωπικό.

Επιπλέον, μέλη της οργάνωσης, εργάζονταν ως υπηρετικό προσωπικό στους οίκους ανοχής επιδεικνύοντας τα «προγράμματα» παροχής γενετήσιων υπηρεσιών στους υποψήφιους πελάτες, ενώ παράλληλα ήταν υπεύθυνα και για την παραλαβή των χρηματικών ποσών. Προς την ίδια κατεύθυνση, άλλα μέλη εργάζονταν ως φύλακες- τσιλιαδόροι στους οίκους ανοχής, που διαχειρίζονταν η οργάνωση, καθώς και ως οδηγοί των γυναικών που εκδίδονταν για λογαριασμό της οργάνωσης.

Επιπλέον, διευθυντικό μέλος είχε αναπτύξει δραστηριότητα και στον τομέα των τυχερών παιγνίων, έχοντας την κύρια διαχείριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και στο οποίο έτερα μέλη ήταν αφανείς ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι λειτουργίας. Μάλιστα, το εν λόγω κατάστημα, δεν ήταν άμεσα προσβάσιμο στον οποιοδήποτε, λειτουργώντας με «κλειστό» πελατολόγιο, ενώ το προσωπικό του καταστήματος είχε εφοδιαστεί με τηλεχειριστήριο, με το οποίο απενεργοποιούνταν άμεσα οι οθόνες με τα τυχερά παίγνια.

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι, ο ηγετικός πυρήνας της οργάνωσης, είχε αποκομίσει σημαντικά χρηματικά ποσά από την παράνομη δραστηριότητα, ενώ είχε προβεί και σε ενέργειες νομιμοποίησης των εγκληματικών τους εσόδων.

Συγκεκριμένα, η νομιμοποίηση λάμβανε χώρα με πράξεις, όπως αγορές ακινήτων, οχημάτων, επενδύσεις, καθώς και χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Προς την κατεύθυνση αυτή, λάμβαναν συμβουλές από υπόχρεα πρόσωπα όπως λογιστές και φοροτεχνικούς.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε οικίες, οίκους ανοχής και επαγγελματικούς χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, όπλα, μαχαίρια, υπολογιστές, κινητά, τάμπλετ, 70.570 ευρώ, 2 αυτοκίνητα και 2 μοτοσικλέτες.

Μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί και απελευθερωθεί 4 θύματα εμπορίας ανθρώπων (υπήκοοι Κολομβίας, Βενεζουέλας και Βραζιλίας), ενώ επιπλέον τους παρασχέθηκε κατάλληλη αρωγή και προστασία μέσω των εξειδικευμένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) “Our Rescue” και “A21”.