Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Πρώτο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής το μεσημέρι της 17ης Δεκεμβρίου, όταν μια ανήλικη μαθήτρια, υπήκοος Αλβανίας ηλικίας 13 ετών, δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση από δύο συνομήλικές της.

Το επεισόδιο συνέβη κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Η δασκάλα ενημερώθηκε αμέσως και επικοινώνησε με τη μητέρα της παθούσας, η οποία μετέβη στο σχολείο. Μητέρα και κόρη κατέθεσαν μήνυση σε βάρος των δύο μαθητριών που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.

Συνελήφθη η μία από τις δύο ανήλικες, η οποία είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές. Στις 17 Οκτωβρίου 2025, φέρεται να είχε εξαναγκάσει συνομήλική της να γονατίσει μπροστά της, την είχε χαστουκίσει και είχε καταγράψει το συμβάν σε βίντεο.

Είναι το δεύτερο περιστατικό ακραίας βίας μεταξύ ανηλίκων, καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας, 15 Δεκεμβρίου, μαθήτρια σε Γυμνάσιο της Κυψέλης μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της, με αποτέλεσμα να κριθεί προφυλακιστέα.