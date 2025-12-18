Αυξημένο κατά 3,6% έως 7,1% είναι φέτος το κόστος του οικογενειακού χριστουγεννιάτικου τραπεζιού σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει και παρουσιάζει κάθε χρόνο το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Οι τιμές καταγράφηκαν, με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις με key-informers της αγοράς, οι τιμές τόσο από αλυσίδες Supermarkets όσο και από ειδικευμένα καταστήματα λιανικής (π.χ. ζαχαροπλαστεία/ κρεοπωλεία κ.τ.λ.), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά.

Στους πίνακες που ακολουθούν, παρατίθεται το εύρος των τιμών που κατέγραψε το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, το οποίο προκύπτει από προϊόντα διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων.

Διευκρινίζεται, ότι οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στους πίνακες είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική διάρθρωση τιμών και την εικόνα της αγοράς.

Οι ανατιμήσεις

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών παρατηρούνται στο αρνί και στο μοσχαρίσιο κρέας που έχουν… εκτοξευτεί κατά 18,2% και 16,7% αντίστοιχα, παρόλο που επισήμως οι εκπρόσωποι της αγοράς δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις.

Αλλά, και η παραδοσιακή νωπή γαλοπούλα έχει σημειώσει σημαντική ανατίμηση κατά 11% φέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Μικρότερες είναι οι ανατιμήσεις σε μπίρες και κρασιά, καθώς και στα παραδοσιακά γλυκίσματα των ημερών, τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα.

Mετά την εορταστική περίοδο το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ προσανατολίζεται στη διενέργεια πανελλαδικής έρευνας σχετικά με την εξέλιξη των πωλήσεων κατά την εορταστική περίοδο στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.

Τι περιμένει η αγορά

Ο φετινός Δεκέμβριος σε συνδυασμό με τα φετινά δεδομένα στην αγορά εργασίας και το διαθέσιμο εισόδημα, ενδέχεται να δώσει μια καλύτερη ανάσα στους καταναλωτές, αλλά και να τονώσει την αγορά, εκτιμά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠΑ). Και αυτό, παρόλο που, όπως, επισημαίνει, ο πληθωρισμός παρουσίασε σημαντική κάμψη το φθινόπωρο, αλλά επανήλθε δριμύτερος τον Νοέμβριο με 2,9% επιβεβαιώνοντας πως, η ακρίβεια στα τρόφιμα και άλλα καταναλωτικά αγαθά έχει παγιωθεί.

Τρόφιμα και στέγη επιβαρύνουν τα νοικοκυριά, ενώ οι επιχειρήσεις πλήττονται από τα κόστη των πρώτων υλών και των εισαγωγών. Καθίσταται σαφές λοιπόν ότι, νοικοκυριά και επιχειρήσεις προσπαθούν, όχι μόνο να ανταπεξέλθουν στις συνήθεις ανελαστικές δαπάνες, αλλά και στις αυξήσεις, που βιώνουν από τους κλυδωνισμούς του μέσου ετήσιου πληθωρισμού που θα κυμανθεί φέτος στο 2,6%.

Η προσδοκία του εμπορικού κόσμου είναι να κινηθεί η φετινή εορταστική περίοδος καλύτερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αναφέρει το ΕΒΕΠ, ενώ ευχή όλων είναι ο τζίρος του λιανεμπορίου τον Δεκέμβριο να ξεπεράσει τα περυσινά 4,5 δισ. ευρώ. «Είναι σαφές ότι η αγορά θα «ζεσταθεί» κυρίως με το δώρο των Χριστουγέννων που θα καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενούς τους. Το ποσό μάλιστα του δώρου των 1,2 δισ. ευρώ που καταβλήθηκε αθροιστικά πέρυσι, αναμένεται φέτος να αυξηθεί σε πάνω από 1,5 δισ. ευρώ από την αύξηση της απασχόλησης και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Αναμένουμε, μάλιστα, να καλύψει ένα μέρος από τις οικογενειακές και κοινωνικές ανάγκες των εορτών, ενώ θα ενισχύσει εξίσου ουσιαστικά την κατανάλωση τις τελευταίες μέρες της χρονιάς, ώστε να κλείσει με ισχνό μεν, αλλά θετικό δε, πρόσημο το ταμείο του 2025», αναφέρει.

Για τις γιορτές 9 στους 10 καταναλωτές αναμένεται να κάνουν αγορές από 100 έως 500 ευρώ, εκ των οποίων 4 στους 10 για ένδυση, υπόδηση, 3 στους 10 για παιχνίδια και είδη τεχνολογίας και 2 στους 10 για είδη σπιτιού, που σίγουρα τα περισσότερα θα προορίζονται για οικογενειακά δώρα, σύμφωνα με το επιμελητήριο.

Η ακρίβεια, σύμφωνα με έρευνα της Klarna-Appinio, επηρεάζει 9 στους 10 καταναλωτές, πως 5 στους 10 αναζητούν οικονομικά προϊόντα, 4 στους 10 περιορίζουν δαπάνες, 3 στους 10 αγοράζουν στις προσφορές και πως 2 στους 10 αποφεύγουν σπατάλες και θα αγοράσουν φθηνότερα δώρα για τις οικογενειακές και κοινωνικές του υποχρεώσεις. Επίσης από την έρευνα στην ελληνική αγορά προκύπτει πως 1 στους 2 καταναλωτές, αφού κάνει έρευνα αγοράς θα αποφύγει φέτος τις υπερβολές και θα θέσει συγκεκριμένο προϋπολογισμό για τις χριστουγεννιάτικες αγορές.

Πληθωριστική η αύξηση του τζίρου

Τα τελευταία στοιχεία της λιανικής από την αρχή του έτους δείχνουν μια μικρή και κατά το ήμισυ πληθωριστική αύξηση του τζίρου κατά 5%, η οποία μάλιστα σε μια περίοδο παρατεταμένης ακρίβειας αύξησε χαμηλότερα τον όγκο πωλήσεων στο 4%. Σημειώνεται μάλιστα ότι αύξηση τζίρου άνω του 5% καταγράφεται μέχρι τώρα στα υπερκαταστήματα και τα σούπερ μάρκετ.

Αντίστοιχη 5% είναι και η εκτίμηση για το 2025 η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου με 6 στους 10 να κάνουν πλέον on line αγορές και με αποτέλεσμα η αξία της διαδικτυακής αγοράς να ξεπερνά τα 19 δις ευρώ, που αναλογεί στις πωλήσεις του δ´τριμήνου του λιανικού εμπορίου. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών σε όλους τους κλάδους του λιανικού εμπορίου ανήλθε πέρυσι στη χώρα μας στα 72 δισ. ευρώ και φέτος εκτιμάται να φτάσει τα 75 δισ. ευρώ.

