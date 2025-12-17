Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δώσει κοινό αγώνα εναντίον των «δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας», με αφορμή την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε σε παραλία του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία. Το περιστατικό συνέβη το περασμένο σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για τη γιορτή της Χάνουκα, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 15 νεκρούς και 42 τραυματίες.

«Όλες οι χώρες πρέπει να ενωθούν εναντίον των δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας» και «αυτό κάνουμε», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο προς τιμήν της εβραϊκής γιορτής.