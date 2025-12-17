Σοκ στην Αυστρία και στην Ουκρανία έχει προκαλέσει η φρικιαστική δολοφονία του 21χρονου Ντανίλο Κουζμίν, γιου του αναπληρωτή δημάρχου του Χαρκόβου, ο οποίος βασανίστηκε επί ώρες και κάηκε ζωντανός μέσα στο αυτοκίνητό του στη Βιέννη. Σύμφωνα με τις αρχές, το κίνητρο των δραστών ήταν η αρπαγή κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 200.000 δολαρίων.

Ο Κουζμίν ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Βιέννη ως φοιτητής. Προερχόταν από ευκατάστατη οικογένεια, καθώς ο πατέρας του, Σερχίι Κουζμίν, είναι αντιδήμαρχος του Χαρκόβου.

Στις 25 Νοεμβρίου 2025, η οικογένειά του έχασε ξαφνικά επαφή μαζί του. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι δύο ψηφιακά πορτοφόλια του είχαν αδειάσει, γεγονός που οδήγησε τους συγγενείς του να δηλώσουν την εξαφάνισή του. «Πρόκειται για μια ανθρώπινη τραγωδία», δήλωσε συγκλονισμένος ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ίγκορ Τερέχοφ, αποφεύγοντας περαιτέρω σχόλια.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Νοεμβρίου, κάτοικος της περιοχής Ντόναουστατ της Βιέννης εντόπισε ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο κάτω από γέφυρα και ειδοποίησε τις αρχές. Οι πυροσβέστες βρήκαν μια μαύρη Mercedes με ουκρανικές πινακίδες, όχημα που ανήκε στην οικογένεια Κουζμίν, και στο πίσω κάθισμα εντόπισαν ένα απανθρακωμένο πτώμα.

Η σορός αναγνωρίστηκε μέσω οδοντιατρικών στοιχείων ως του 21χρονου Ντανίλο Κουζμίν. Στο καμένο όχημα βρέθηκε δοχείο με ίχνη βενζίνης, ένδειξη ότι η φωτιά προκλήθηκε σκόπιμα. Η νεκροψία αποκάλυψε εκτεταμένα εγκαύματα σε ποσοστό 80% του σώματος και συντριπτικές κακώσεις στο κεφάλι, όμως δεν υπήρχαν σημάδια αιθάλης στους πνεύμονες, γεγονός που δείχνει ότι ο νεαρός ήταν ήδη νεκρός ή αναίσθητος όταν πυρπολήθηκε. Η αυστριακή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Βασανιστήρια για τους κωδικούς και λεία 200.000 δολαρίων

Οι έρευνες οδήγησαν σύντομα στα ίχνη των δραστών. Από κάμερες ασφαλείας προέκυψε ότι ο Κουζμίν βρισκόταν το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου σε πολυτελές ξενοδοχείο στο κέντρο της Βιέννης μαζί με έναν 19χρονο Ουκρανό συμφοιτητή του, τον οποίο εμπιστευόταν. Στο υπόγειο γκαράζ σημειώθηκε συμπλοκή, ενώ βρέθηκαν ίχνη αίματος.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 19χρονος παρέσυρε τον Κουζμίν σε παγίδα, σε συνεργασία με έναν 45χρονο συμπατριώτη του. Οι δύο άνδρες τον ξυλοκόπησαν βάναυσα για να αποσπάσουν τους κωδικούς των ψηφιακών του πορτοφολιών. Υπό βασανιστήρια, ο νεαρός αποκάλυψε τα passwords και οι δράστες αφαίρεσαν τα κρυπτονομίσματα πριν τον μεταφέρουν, ημιθανή, στο αυτοκίνητο όπου και τον έκαψαν.

Οι λογαριασμοί του θύματος άδειασαν αμέσως μετά το έγκλημα. Εκτιμάται ότι οι δράστες απέσπασαν περίπου 200.000 δολάρια, τα οποία μετέτρεψαν σε μετρητά. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους «τεράστια ποσά σε χαρτονομίσματα δολαρίων». Ο 19χρονος είχε πάνω του περίπου 90.000 δολάρια.

«Αποκλείουμε οποιοδήποτε πολιτικό κίνητρο – όλα τα στοιχεία δείχνουν πως το κίνητρο ήταν οικονομικό», δήλωσε ο συνταγματάρχης Γκέραρντ Βίνκλερ, επικεφαλής της κρατικής αστυνομίας της Βιέννης. Οι αρχές χαρακτήρισαν την υπόθεση μία από τις πιο ανατριχιαστικές των τελευταίων ετών.

Οι ύποπτοι, οι συλλήψεις και οι διασυνδέσεις

Μέσα σε λίγα 24ωρα, οι αυστριακές αρχές ταυτοποίησαν τους βασικούς υπόπτους και εξέδωσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης μέσω Interpol. Οι δύο άνδρες είχαν διαφύγει στην Ουκρανία. Στις 29 Νοεμβρίου, εντοπίστηκαν στην Οδησσό και συνελήφθησαν από ειδική μονάδα της ουκρανικής αστυνομίας χωρίς αντίσταση.

Οι συλληφθέντες τέθηκαν σε προφυλάκιση με απόφαση ουκρανικού δικαστηρίου για 40 ημέρες. Η Ουκρανία δεν εκδίδει πολίτες της, επομένως η δίκη θα διεξαχθεί εκεί, με πλήρη συνεργασία των αυστριακών αρχών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και βασανιστήρια, αδικήματα που επισύρουν ισόβια κάθειρξη.

Ο 19χρονος ύποπτος είναι ο Μπογκντάν Ρινζούκ, φοιτητής και γιος του επιχειρηματία Ίβαν Ρινζούκ από το Τσερνιβτσί. Η μητριά του είναι η Όλεσια Ιλαστούκ, εν ενεργεία πρέσβειρα της Ουκρανίας στη Βουλγαρία. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο 45χρονος Ολεξάντρ Αγκόεφ, πρώην αξιωματούχος του τελωνείου της Οδησσού, συνελήφθη με περίπου 90.000 δολάρια στην κατοχή του.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια ιστορία εγκλήματος, αλλά για ιστορία “παιδιών από οικογένειες με ισχύ” που νόμισαν ότι θα μείνουν ατιμώρητα χάρη στις πλάτες των γονιών τους», σχολίασε ουκρανικό μέσο ενημέρωσης, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση και δικαιοσύνη