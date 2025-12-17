Παρά την εκστρατεία εμβολιασμού κατά της γρίπης, αυξάνονται τα κρούσματα στη Γαλλία, με τις υγειονομικές αρχές να έχουν θέσει όλη τη χώρα σε κόκκινο συναγερμό. Η Γαλλία είναι μία από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τη «σούπερ γρίπη», για τις συνέπειες της οποίας προειδοποιεί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Σύμφωνα με προβλέψεις του Ινστιτούτου Παστέρ και της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας, η επιδημία αναμένεται να κορυφωθεί στις γιορτές των Χριστουγέννων και στις αρχές του νέου έτους. Και προειδοποιούν ότι μπορεί να υπάρξει πίεση στα νοσοκομεία της χώρας.

«Είναι πιθανό η χρήση υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζεται με τη γρίπη να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες δύο εβδομάδες», προειδοποιούν αυτοί οι οργανισμοί. «Η σημαντική επίπτωση αναμένεται στα νοσοκομεία κατά την περίοδο των εορτών». Και εκτιμούν ότι η κορύφωση θα μπορούσε να σημειωθεί στις αρχές του έτους.

Ορίζοντας τεσσάρων εβδομάδων

Το Ινστιτούτο Παστέρ και η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας δημοσίευσαν τις προβλέψεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με ορίζοντα τεσσάρων εβδομάδων και κάλυψη της πιθανής περιόδου κορύφωσης. Στόχος τους είναι να παρασχεθεί ένα εργαλείο για την πρόβλεψη της πορείας της επιδημίας, ώστε να βοηθηθούν οι υγειονομικές αρχές και οι επαγγελματίες υγείας.

Την εβδομάδα μεταξύ 8 και 14 Δεκεμβρίου, οι διάφοροι δείκτες που σχετίζονται με τη γρίπη συνέχισαν να αυξάνονται για όλες τις ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση της δημόσιας υπηρεσίας υγείας.

Οι δύο οργανισμοί προβλέπουν «αύξηση των επισκέψεων στα επείγοντα για συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ακολουθούμενη από μείωση» τις πρώτες δύο εβδομάδες του 2026. Αυτό, εκτιμούν, θα συμβεί κυρίως λόγω της καθυστερημένης επίδρασης της μειωμένης μετάδοσης που συνδέεται με το κλείσιμο των σχολείων κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Η κορύφωση της επιδημίας γρίπης αναμένεται επί του παρόντος τις εβδομάδες των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς και την αμέσως επόμενη.