Το Κόσοβο υπέγραψε σύμβαση με την αμερικανική εταιρεία κατασκευής αμυντικών συστημάτων AM General για την προμήθεια κινητών συστημάτων πυροβολικού HUMVEE Hawkeye 105 χιλιοστών. Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Άμυνας Έγιουμπ Ματσεντόντσι με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο στρατός μας εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης – αυξάνοντας την άμεση ισχύ πυρός με πυροβόλα μεγάλου βεληνεκούς» ανέφερε στην ανάρτησή του ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας του Κοσόβου.

Ο Ματσεντόντσι εκτίμησε ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας και τη δημιουργία σύγχρονων ενόπλων δυνάμεων.

Το σύστημα πυροβολικού HUMVEE Hawkeye διαθέτει τεχνολογία Soft Recoil, που επιτρέπει την ενσωμάτωση πυροβόλου 105 χιλιοστών στη στιβαρή, δοκιμασμένη σε μάχη πλατφόρμα HUMVEE. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει ταχεία ανάπτυξη στο πεδίο, εκτέλεση βολής και επανατοποθέτηση σε λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα, μειώνοντας τον κίνδυνο ανταποδοτικών πυρών.

Τα πρώτα συστήματα αναμένεται να φτάσουν στο Κόσοβο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια, το Κόσοβο έχει επιταχύνει το πρόγραμμα εξοπλισμών του, προμηθευόμενο όπλα κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες – όπως τεθωρακισμένα οχήματα και αντιαρματικούς πυραύλους – αλλά και από την Τουρκία, με ντρόουν Bayraktar. Η απερχόμενη κυβέρνηση του Άλμπιν Κούρτι έχει αυξήσει σημαντικά τον αμυντικό προϋπολογισμό, ο οποίος το 2025 ανήλθε σε 207,8 εκατομμύρια ευρώ (2% του ΑΕΠ), εκ των οποίων τα 118 εκατομμύρια διατέθηκαν για εξοπλισμούς.