Η σύνοδος κορυφής των ηγετών της ΕΕ την Πέμπτη αναμένεται να αποτελέσει ένα κρίσιμο τεστ για την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το Politico να σημειώνει ότι θα φανεί εάν οι πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ μπορούν να προκαλέσουν ρήξη στο μπλοκ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια διαφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων σχετικά με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, που έχουν δεσμευτεί μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, για τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της χώρας. Η διαμάχη αυτή αναδεικνύει βαθύτερες διαιρέσεις αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της νέας παγκόσμιας τάξης και της ασυνήθιστης πίεσης από τις ΗΠΑ. «Θέλουν να μας κάνουν αδύναμους», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ με γνώση των διατλαντικών σχέσεων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται αυτή την εβδομάδα να πετύχει δύο στόχους: Να εξασφαλίσει απτά αποτελέσματα, ειδικά για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, και ταυτόχρονα να διατηρήσει την ενότητα απέναντι στις προσπάθειες πολιτικής επιρροής από την Ουάσινγκτον. Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες, από τον Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας μέχρι τον Αντρέι Μπάμπις της Τσεχίας, αμφισβητούν την κατεστημένη θέση των Βρυξελλών.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι η ΕΕ θα υποστεί σοβαρή ζημιά εάν δεν καταλήξει σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι η αδυναμία συντονισμένης δράσης θα δείξει στον κόσμο την ανικανότητα της Ευρώπης να υπερασπιστεί τη δική της πολιτική τάξη.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ασκούν πίεση σε φιλικά προς τις ΗΠΑ κράτη μέλη να απορρίψουν το σχέδιο χρήσης 210 δισεκατομμυρίων ευρώ από ρωσικά παγωμένα περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ισχυρών πρωτευουσών να πείσουν το Βέλγιο, η χώρα παραμένει αντίθετη, επικαλούμενη την προστασία των φορολογούμενών της σε περίπτωση επιστροφής των χρημάτων.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειμμα προϋπολογισμού 71,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο έτος και η καθυστέρηση της χρηματοδότησης θα αναγκάσει περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, πλήττοντας το ηθικό και την αμυντική της ικανότητα, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Η πίεση από τον Λευκό Οίκο οδήγησε χώρες όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Μάλτα και η Τσεχία να συμμετάσχουν στην ομάδα των διαφωνούντων. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η αποτυχία θα αποδυναμώσει τη θέση της ΕΕ στον κόσμο, στέλνοντας μήνυμα αδυναμίας τόσο προς τον Τραμπ όσο και προς τον Πούτιν.

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ, ηγέτης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν είναι πλέον ηγέτης του ελεύθερου κόσμου» και απομακρύνονται από την Ευρώπη. Η πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ πρόσθεσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται να γνωρίζει ότι η Ευρώπη θα την στηρίξει, ανεξάρτητα από τη συμφωνία.

Ένα διαρρεύσαν προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου υποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ θέλουν να χρησιμοποιηθεί μέρος των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση υπό την ηγεσία τους. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι προτιμά τα χρήματα να κατευθυνθούν στην αποκατάσταση της χώρας, αλλά οποιαδήποτε μορφή χρηματοδότησης είναι αποδεκτή, δεδομένου ότι το συνολικό ποσό από τα ρωσικά assets κυμαίνεται μεταξύ 150 και 210 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Με τις διαπραγματεύσεις να μην οδηγούν σε συμφωνία, η σύνοδος κορυφής της Πέμπτης θα αναλάβει καθοριστικό ρόλο, με τους ηγέτες να πρέπει να βρουν προσωπικά μια λύση και να δείξουν την αποφασιστικότητα και ενότητα της ΕΕ σε αυτή την κρίσιμη καμπή.

