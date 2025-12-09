Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι οι επικρίσεις για τις ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να απευθύνονται αλλού, «ίσως στη Ρωσία». Η τοποθέτησή της ήρθε σε απάντηση της έκθεσης του Λευκού Οίκου για τη Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας, που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πεμπτουσία της ελευθερίας», ανέφερε η Κάλας, μιλώντας σε επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τόνισε ότι η κριτική για τις ελευθερίες θα έπρεπε να κατευθυνθεί «προς διαφορετική κατεύθυνση.

Προς τη Ρωσία ίσως, όπου η ελευθερία του Τύπου είναι υπό απαγόρευση, όπου η αντιπολίτευση είναι απαγορευμένη, όπου το Χ ή Twitter, όπως εμείς το ξέρουμε, είναι επίσης απαγορευμένο».

Η αναφορά της σχετιζόταν με τις επικρίσεις της Ουάσιγκτον και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το πρόστιμο που επέβαλαν οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές στην πλατφόρμα Χ την προηγούμενη εβδομάδα.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τις αμερικανικές τοποθετήσεις, η Κάλας σημείωσε ότι «μου φαίνεται ότι έγινε ως πρόκληση» και υπογράμμισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν «ο μεγαλύτερος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών».