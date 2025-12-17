Ο πρώην διευθυντής του νεκροτομείου της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ καταδικάστηκε σε κάθειρξη οκτώ ετών για υπόθεση εμπορίας ανθρώπινων οργάνων και λειψάνων, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Ο 58χρονος Σέντρικ Λοτζ και η σύζυγός του, Ντενίζ Λοτζ, 65 ετών, συνελήφθησαν τον Μάιο του 2023. Η Ντενίζ Λοτζ καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και μίας ημέρας για τη συμμετοχή της στη διακίνηση κλεμμένων οργάνων.

Ο Σέντρικ Λοτζ, που μέχρι τον Μάιο του 2023 υπηρετούσε ως διευθυντής του νεκροτομείου της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, κατηγορήθηκε ότι από το 2018 έως το 2022 συμμετείχε σε «εθνικό κύκλωμα προσώπων που αγόραζε και πουλούσε ανθρώπινα λείψανα κλεμμένα από το Χάρβαρντ και από νεκροτομείο του Αρκάνσας», όπως αναφέρει η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Λοτζ αφαιρούσε όργανα και μέλη από πτώματα που είχαν δωριστεί στην επιστήμη για ιατρική έρευνα και εκπαίδευση, πριν αυτά αποτεφρωθούν. Το νεκροτομείο του Χάρβαρντ, ένα από τα παλαιότερα των Ηνωμένων Πολιτειών, βρίσκεται κοντά στη Βοστόνη.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι ο Λοτζ είχε αφαιρέσει ανθρώπινα λείψανα, όπως όργανα, εγκεφάλους, δέρμα, χέρια, πρόσωπα και κεφάλια, από πτώματα που είχαν παραχωρηθεί για ερευνητικούς σκοπούς. Τα λείψανα αυτά τα μετέφερε στην κατοικία του στο Νιου Χάμσαϊρ, χωρίς τη γνώση του εργοδότη του ή των οικογενειών των δοτών.

Όπως αναφέρεται, ο Λοτζ, μαζί με τη σύζυγό του, πουλούσαν τα λείψανα σε αγοραστές σε άλλες πολιτείες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ίδιοι οι αγοραστές παραλάμβαναν προσωπικά τα μέλη, τα οποία «επαναπωλούνταν για κέρδος», σύμφωνα με το υπουργείο.