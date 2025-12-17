Ο Ράζβαν Λουτσέσκου στάθηκε στο γκολ που δέχθηκε ο Δικέφαλος χαρακτηρίζοντας το ηλίθιο, ενώ αναφέρθηκε και στα γκολ που δέχθηκαν οι «ασπρόμαυροι» στα δυο προηγούμενα ματς:

«Προκριθήκαμε και πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, στην επόμενη φάση κόντρα στον Ατρόμητο. Έτσι είναι το Κύπελλο Ελλάδος φέτος, είναι όλα διαφορετικά. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες που έπρεπε να μετατρέψουμε σε γκολ. Επίσης, δεχθήκαμε ένα ηλίθιο γκολ. Το βάλαμε μόνοι μας, όπως στην Βουλγαρία και κόντρα στην Ατρόμητο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και να σταματήσουμε να δεχόμαστε τέτοια ηλίθια γκολ».

Ο Ρουμάνος τεχνικός ρωτήθηκε για την επικείμενη μεταγραφή του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και έκανε σύγκριση με τα πρώτα σχόλια που είχαν ακουστεί όταν ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Γιακουμάκη:

«Πιστεύω ότι ο Γερεμέγεφ θα αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμος. Θα προσαρμοστεί όσο περνάει ο καιρός. Είναι αρκετά υποτιμημένος, όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Είναι μαχητής με καλή νοοτροπία και δίνει τα πάντα είτε παίζει ένα λεπτό είτε ενενήντα. Πιστεύω ότι θα προσφέρει και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι, όπως με τον Γιακουμάκη, για τον οποίο στην αρχή δεν είχαν ακουστεί θετικά σχόλια. Ένας παίκτης πολύ λειτουργικός, που θα έρθει και θα ενταχθεί άμεσα στην ομάδα, γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα και αυτό είναι ένα ακόμα πλεονέκτημα».