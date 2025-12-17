Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας στις 17 Δεκεμβρίου 2025, η Αθήνα υπενθυμίζει ότι η συνταγματική ονομασία της γειτονικής χώρας είναι «Βόρεια Μακεδονία», όπως προβλέπεται ρητά στο άρθρο 1 της Συμφωνίας των Πρεσπών, στην οποία η χώρα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.

Το Υπουργείο τονίζει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας και είναι πλήρως δεσμευτική για τις δύο πλευρές, τόσο σε διεθνές όσο και σε εσωτερικό επίπεδο.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κάθε προσπάθεια παραχάραξης ή αλλοίωσης του περιεχομένου της Συμφωνίας δεν θα γίνει αποδεκτή από την ελληνική πλευρά.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως η Συμφωνία των Πρεσπών εντάσσεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, και η τήρησή της αποτελεί θεμέλιο για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και των κρατών της περιοχής.

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι στις διεθνείς συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις· η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική, χωρίς εξαιρέσεις ή παρερμηνείες.

Τέλος, τονίζεται ότι η πρόοδος στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και η ομαλή συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, εξαρτώνται από την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων και τον σεβασμό της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας.