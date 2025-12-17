Σφοδρή επίθεση κατά του Γιώργου Μυλωνάκη, υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, εξαπολύουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για «συρραφή επιλεκτικών σιωπών και ψεμάτων», υποστηρίζοντας ότι ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη αρνήθηκε πως το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε για παρακολουθήσεις βουλευτών της ΝΔ ή ότι ενημέρωσε τον Χρήστο Μπουκώρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Μυλωνάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βασίλη Κόκκαλη, παραδέχθηκε ότι «δεν είναι σωστό» κυβερνητική πηγή να ενημερώνει βουλευτές για εν εξελίξει δικογραφίες. Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι πηγές, δήλωσε πως δεν θεώρησε αναγκαίο να ερευνήσει «ποια ήταν αυτή η πηγή». Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την ευθύνη του για θέματα διαφάνειας και πολιτικής ακεραιότητας.

Οι πηγές του κόμματος υποστηρίζουν ότι ο κ. Μυλωνάκης «κάλυψε προκλητικά τον πρωθυπουργό» ισχυριζόμενος ότι δεν τον ενημέρωσε για το υπόμνημα του Γρηγόρη Βάρρα. Το χαρακτήρισε άτυπο ενημερωτικό σημείωμα που ζήτησε ο ίδιος τον Ιούνιο του 2025, χωρίς να ενημερώσει τον πολιτικό του προϊστάμενο, παρά το γεγονός ότι περιείχε στοιχεία για πιθανές αξιόποινες πράξεις του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, σε βάρος του Δημοσίου και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Μυλωνάκης επέμεινε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν γνωρίζει τον Γιώργο Ξυλούρη», συνδαιτυμόνα του σε γνωστό τραπέζι στην Κρήτη. Παράλληλα, φέρεται να διέψευσε όσα κατέθεσε ενόρκως ο κ. Σαλάτας περί «απόλυσής του», ενώ δήλωσε άγνοια σχετικά με το αίτημα ανανέωσης της απόσπασης της κ. Τυχεροπούλου.

Αμφισβήτηση για τη στάση του υφυπουργού

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μυλωνάκης επέδειξε «πλήρη άγνοια» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αγροτική πολιτική συνολικά, αγνοώντας βασικά στοιχεία όπως η ΚΑΠ και η Τεχνική Λύση. Οι ίδιες πηγές σχολιάζουν ειρωνικά ότι εμφανίζεται σαν «περαστικός από την κυβέρνηση» και όχι ως υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, περιοριζόμενος στο αφήγημα πως «για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ».

Τέλος, οι πηγές του κόμματος αναφέρουν ότι, όταν ρωτήθηκε για το γεγονός πως οι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ που παρακολουθούνται είναι στελέχη της ΝΔ, ο κ. Μυλωνάκης απάντησε πως «η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της». Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι χωρίς την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το «πάρτι» των «γαλάζιων» στελεχών θα συνεχιζόταν ανεμπόδιστα.