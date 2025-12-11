Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του νέου προέδρου του Eurogroup, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό Έλληνες να αναλαμβάνουν κρίσιμα ευρωπαϊκά αξιώματα.

Ωστόσο, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζει πως το ουσιαστικό ζήτημα αφορά τις πολιτικές που θα προωθηθούν στο εξής. Όπως αναφέρει, «η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται σε μια κρίσιμη συγκυρία μεγάλων επιλογών» και η μετατροπή της σε οικονομία πολέμου θα ήταν ενάντια στα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης, κάτι που πρέπει να αποτραπεί.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη είναι να επανασυνδεθεί με τις αρχές που τη συγκρότησαν: το κοινωνικό κράτος, την πρόνοια, τη μείωση των ανισοτήτων και την κοινωνική συνοχή. «Αυτές τις αξίες πρέπει να υπηρετούν και τα τυπικά και τα άτυπα όργανα της ΕΕ», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι από τις αποφάσεις τους θα κριθούν.

Το κόμμα προσθέτει ότι εάν συνεχιστούν οι πολιτικές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο ανήκει ο κ. Πιερρακάκης, και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δηλαδή οι νεοφιλελεύθερες και κοινωνικά άδικες πολιτικές, τότε η εκλογή του θα σηματοδοτήσει συνέχιση των αδίκων οικονομικών κατευθύνσεων της ΕΕ.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει στον υπουργό Οικονομικών ότι «η έξοδος από τα μνημόνια το 2018 και η ρύθμιση του χρέους έγιναν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ». Καταλήγει ότι για το κόμμα, ζητούμενο παραμένει η ριζική αλλαγή των οικονομικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Ευρωζώνης, καθώς και η ενίσχυση του ρόλου θεσμών όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες.

Μόνο μέσα από αυτή την κατεύθυνση, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μπορούν να υπηρετηθούν ουσιαστικά οι ανάγκες των κοινωνιών της Ευρώπης.