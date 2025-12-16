Η Women’s Tennis Association ανακοίνωσε τη Δευτέρα (15/12) τα ετήσια βραβεία της, τιμώντας τις κορυφαίες παίκτριες, τις διακρίσεις σε τουρνουά, τους προπονητές, αλλά και πρόσωπα που ξεχώρισαν για τη συνολική τους προσφορά στο Tour εντός και εκτός γηπέδου.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια συγκέντρωσε σχεδόν το 80% των ψήφων των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, έπειτα από μια εξαιρετική σεζόν, κατά την οποία πρωταγωνίστησε σε όλα τα επίπεδα. Η Σαμπαλένκα κατέγραψε τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικούς (εννέα), κατέκτησε τους περισσότερους τίτλους (τέσσερις), σημείωσε τις περισσότερες νίκες (63) και κατέρριψε το ρεκόρ χρηματικών απολαβών σε μία αγωνιστική χρονιά, φτάνοντας τα 15.008.519 δολάρια.

Παράλληλα, διατήρησε την πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης σε όλη τη διάρκεια του έτους, ολοκληρώνοντας τη σεζόν στο Νο.1 για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Με αυτόν τον τρόπο, ανέβηκε στη 12η θέση της ιστορικής λίστας για τις περισσότερες εβδομάδες στην κορυφή του παγκόσμιου ranking.

Aryna Sabalenka wins the WTA Player of the Year award for the second straight season. Back-to-back. 🐅❤ pic.twitter.com/UtMX2fO7sx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 15, 2025

Στις υπόλοιπες διακρίσεις, ο ημιτελικός της Ρώμης ανάμεσα στην Κόκο Γκοφ και την Τσίνγουεν Ζενγκ ψηφίστηκε ως ο αγώνας της χρονιάς. Η Αμάντα Ανισίμοβα αναδείχθηκε πιο βελτιωμένη παίκτρια, μετά την εντυπωσιακή της παρουσία με συμμετοχές σε τελικούς Wimbledon και US Open και την άνοδό της έως το Νο.4 του κόσμου.

Το βραβείο της καλύτερης επιστροφής κατέκτησε η Μπελίντα Μπέντσιτς, η οποία επανήλθε δυναμικά έπειτα από την απουσία της λόγω εγκυμοσύνης, κατακτώντας τίτλους σε Άμπου Ντάμπι και Τόκιο.

Πρωτοεμφανιζόμενη της χρονιάς αναδείχθηκε η 19χρονη Βικτόρια Μπόκο, η οποία σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο από εκτός Top 300 στο Νο.18 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ αγαπημένη παίκτρια του κοινού ψηφίστηκε για ακόμη μία χρονιά η Τσίνγουεν Ζενγκ.