Ο Λιονέλ Μέσι πραγματοποίησε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου επίσκεψη στην Ινδία, στο πλαίσιο μιας τριήμερης περιοδείας με επίκεντρο δράσεις που συνδέουν τον αθλητισμό με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η παρουσία του Αργεντινού προκάλεσε πρωτοφανή ενθουσιασμό στους φιλάθλους, ενώ το αρχικό πρόγραμμα τροποποιήθηκε, καθώς αποφάσισε να παρατείνει τη διαμονή του με επιπλέον στάση στο Τζαμναγκάρ.

Ο 38χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής βρίσκεται σε περιοδεία υψηλού συμβολισμού και εμπορικής αξίας, με θαυμαστές να καταβάλλουν ποσά που φέρονται να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τις 11.000 ευρώ για μια σύντομη προσωπική επαφή, όπως μια χειραψία ή μια φωτογραφία.

Παρά τον ενθουσιασμό, ο Μέσι δεν συμμετείχε σε κανενός είδους ποδοσφαιρική δραστηριότητα, ούτε καν σε επίδειξη. Η απόφαση αυτή δεν σχετίζεται με το πρόγραμμα ή τις προσκλήσεις που δέχθηκε, αλλά με την ιδιαίτερα αυστηρή ασφαλιστική κάλυψη που αφορά το αριστερό του πόδι.

🚨| CRAZY FACT: Messi’s magic left foot costs six times more than Ronaldo’s two legs put together.🐐 pic.twitter.com/rXQWeqP2ex — GOAL ZONE (@GoalZoneX) December 15, 2025

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το «χρυσό» άκρο του Αργεντινού είναι ασφαλισμένο για ποσό που αγγίζει τα 900 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο η κάλυψη ισχύει αποκλειστικά για επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οποιαδήποτε συμμετοχή σε ανεπίσημο αγώνα θα έθετε εκτός ισχύος το ασφαλιστήριο, με ενδεχόμενο σοβαρό οικονομικό ρίσκο σε περίπτωση τραυματισμού.