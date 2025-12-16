Ο Λιονέλ Μέσι πραγματοποίησε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου επίσκεψη στην Ινδία, στο πλαίσιο μιας τριήμερης περιοδείας με επίκεντρο δράσεις που συνδέουν τον αθλητισμό με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η παρουσία του Αργεντινού προκάλεσε πρωτοφανή ενθουσιασμό στους φιλάθλους, ενώ το αρχικό πρόγραμμα τροποποιήθηκε, καθώς αποφάσισε να παρατείνει τη διαμονή του με επιπλέον στάση στο Τζαμναγκάρ.

Ο 38χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής βρίσκεται σε περιοδεία υψηλού συμβολισμού και εμπορικής αξίας, με θαυμαστές να καταβάλλουν ποσά που φέρονται να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τις 11.000 ευρώ για μια σύντομη προσωπική επαφή, όπως μια χειραψία ή μια φωτογραφία.

Παρά τον ενθουσιασμό, ο Μέσι δεν συμμετείχε σε κανενός είδους ποδοσφαιρική δραστηριότητα, ούτε καν σε επίδειξη. Η απόφαση αυτή δεν σχετίζεται με το πρόγραμμα ή τις προσκλήσεις που δέχθηκε, αλλά με την ιδιαίτερα αυστηρή ασφαλιστική κάλυψη που αφορά το αριστερό του πόδι.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το «χρυσό» άκρο του Αργεντινού είναι ασφαλισμένο για ποσό που αγγίζει τα 900 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο η κάλυψη ισχύει αποκλειστικά για επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οποιαδήποτε συμμετοχή σε ανεπίσημο αγώνα θα έθετε εκτός ισχύος το ασφαλιστήριο, με ενδεχόμενο σοβαρό οικονομικό ρίσκο σε περίπτωση τραυματισμού.

