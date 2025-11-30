Η Ίντερ Μαϊάμι έκανε… «φιέστα» τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11), επικρατώντας με το εντυπωσιακό 5-1 της Νιου Γιορκ Σίτι και εξασφαλίζοντας τον τίτλο της Ανατολικής Περιφέρειας στο MLS. Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι και του Νόα Άλεν –που ξεκίνησε βασικός– έδειξε από τα πρώτα λεπτά πως δεν θα άφηνε περιθώρια αμφισβήτησης, χτίζοντας με άνεση μια ιστορική νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ίντερ Μαϊάμι προχωρά στον μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει τους Βανκούβερ Γουάιτκαπς του Τόμας Μίλερ στις 6 Δεκεμβρίου, με στόχο να ολοκληρώσει ιδανικά μια ήδη επιτυχημένη χρονιά.

Eastern Conference Champs 🏆@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/oQslTrdaIG — Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025

Ο παίκτης που «έκλεψε» τα βλέμματα ήταν -φυσικά- ο οκτάκις κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός πανηγύρισε τον 47ο τίτλο της θρυλικής καριέρας του, αλλά η βραδιά του είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Με την ασίστ που μοίρασε στο 67ο λεπτό, ο Μέσι ανέβηκε στην κορυφή της παγκόσμιας ιστορίας, φτάνοντας τις 405 τελικές πάσες και ξεπερνώντας τον ανεπανάληπτο Φέρεντς Πούσκας (404).

Το νέο ρεκόρ έδωσε επιπλέον λάμψη στη βραδιά των «ροζ», με τα social media να αποθεώνουν τον Μέσι, ο οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία στα 37 του, οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι σε νέα επίπεδα.