Ο Λιονέλ Μέσι δεν κρύβει ποτέ την εκτίμησή του για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, και στη νέα του συνέντευξη στο ESPN φρόντισε ξανά να το επιβεβαιώσει. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι εξήρε τον Καταλανό τεχνικό, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί πρότυπο προπονητή και κορυφαία μορφή στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Για μένα, είναι μοναδικός. Υπάρχουν μερικοί εξαιρετικά καλοί προπονητές, αλλά αυτός έχει κάτι το διαφορετικό. Για μένα, είναι ο καλύτερος όλων. Όσον αφορά το όραμά του, την προετοιμασία του για το παιχνίδι και την ικανότητά του να επικοινωνεί με τους παίκτες, είναι απίστευτα πλήρης. Πήγε σε άλλους συλλόγους και συνέχισε να κερδίζει. Δεν ήταν μόνο οι νίκες, αλλά και ο τρόπος που έπαιζαν οι ομάδες του».

“EL GRUPO LO VA A VOLVER A INTENTAR”, en un mano a mano imperdible con #SportsCenter, Leo Messi palpitó la Copa del Mundo 2026. ¿Se puede repetir lo de Qatar? 📺 #SC25, este jueves a las 10 AM (ARG) 📺 Plan Premium de #DisneyPlus y YouTube ESPN Fans pic.twitter.com/AwVeQYXM4q — SportsCenter (@SC_ESPN) December 4, 2025

Ενόψει της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (5/12), ο Μέσι μίλησε και για την πορεία της εθνικής Αργεντινής, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η επιτυχία του Κατάρ μπορεί να επαναληφθεί.

Τόνισε όμως και τις δυσκολίες της διοργάνωσης και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ναι, η εθνική είναι μια ομάδα που θα προσπαθήσει ξανά, θα τα δώσει όλα και θα παλέψει. Λόγω μικρών λεπτομερειών βέβαια, μπορεί να αποκλειστείς. Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πολύ δύσκολο. Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να σου κάνει τα πράγματα περίπλοκα, να χτυπήσεις το δοκάρι και να μπει, να χτυπήσεις το δοκάρι και να μην μπει, και αποκλείεσαι, να χάσεις στα πέναλτι…».