Χιλιάδες χνάρια δεινοσαύρων εντόπισαν Ιταλοί παλαιοντολόγοι σε έναν σχεδόν κάθετο βράχο, σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων, στο Εθνικό Πάρκο Στέλβιο. Η ανακάλυψη χαρακτηρίζεται ως μία από τις πλουσιότερες της Τριαδικής περιόδου, αποκαλύπτοντας πολύτιμα στοιχεία για την προϊστορική ζωή στην περιοχή.

Τα ίχνη, μερικά από τα οποία φτάνουν τα 40 εκατοστά πλάτος και διακρίνονται για τα καθαρά αποτυπώματα νυχιών, εκτείνονται σε μήκος περίπου πέντε χιλιομέτρων. Εντοπίστηκαν στη Βάλε ντι Φράελε, κοντά στο Μπόρμιο της Λομβαρδίας, περιοχή που θα φιλοξενήσει αγώνες των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026.

«Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους και παλαιότερους χώρους με χνάρια στην Ιταλία και έναν από τους εντυπωσιακότερους που έχω δει εδώ και 35 χρόνια», δήλωσε ο Κριστιάνο Νταλ Σάσο, παλαιοντολόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μιλάνου, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Περιφέρεια Λομβαρδίας.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα αποτυπώματα ανήκουν σε κοπάδια μακρύλαιμων χορτοφάγων δεινοσαύρων, πιθανότατα πλατεόσαυρων, που κινούνταν στην περιοχή πριν από περίπου 200 εκατομμύρια χρόνια. Τότε, η σημερινή ορεινή ζώνη ήταν μια θερμή λιμνοθάλασσα, ιδανική για τη δημιουργία αποτυπωμάτων στη λάσπη κοντά στο νερό.

Απολιθωμένα ίχνη από τη θάλασσα της Τηθύος

«Τα χνάρια αποτυπώθηκαν όταν τα ιζήματα ήταν ακόμη μαλακά, στις πλατιές, παλιρροϊκές πεδιάδες που περιέβαλαν τη θάλασσα της Τηθύος», εξήγησε ο Φάμπιο Μάσιμο Πέτι, ιχνολόγος του μουσείου MUSE στο Τρέντο. «Οι λάσπες, που τώρα έχουν μετατραπεί σε βράχο, επέτρεψαν τη διατήρηση αξιοσημείωτων ανατομικών λεπτομερειών του ποδιού, όπως είναι τα δάχτυλα ή ακόμη και τα νύχια», πρόσθεσε.

Με την πάροδο των εκατομμυρίων ετών, καθώς η αφρικανική πλάκα κινήθηκε βορειότερα και η θάλασσα της Τηθύος αποσύρθηκε, τα ιζηματογενή πετρώματα ανυψώθηκαν σχηματίζοντας τις Άλπεις. Έτσι, τα απολιθωμένα ίχνη μετακινήθηκαν από οριζόντια σε κάθετη θέση, σε μια βουνοπλαγιά όπου τα εντόπισε τυχαία τον Σεπτέμβριο ένας φωτογράφος άγριων ζώων.

Ανακάλυψη με συμβολισμό για τους Ολυμπιακούς

«Οι φυσικές επιστήμες δίνουν στους Αγώνες του Μιλάνου-Κορτίνα ένα απρόσμενο και πολύτιμο δώρο από περασμένες εποχές», ανέφερε ο Τζοβάνι Μαλαγκό, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, υπογραμμίζοντας τον συμβολισμό της ανακάλυψης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η πρόσβαση στον χώρο είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς δεν υπάρχουν μονοπάτια. Η μελέτη των ευρημάτων θα πραγματοποιηθεί με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα τεχνολογικά μέσα απομακρυσμένης παρακολούθησης, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία και η ακριβής τεκμηρίωση του μοναδικού αυτού γεωλογικού θησαυρού.