Κανονικά συνεχίζονται τα δρομολόγια της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης από και προς την Αθήνα, παρά τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται λόγω των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων. Οι καθυστερήσεις φτάνουν συνήθως έως και μία ώρα, εξαιτίας των παρακάμψεων σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εξυπηρέτηση των επιβατών συνεχίζεται πλήρως, ενώ στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη έχουν προστεθεί επιπλέον δρομολόγια για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης.

Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι η κατάσταση παραμένει «ρευστή», καθώς ορισμένοι αγρότες στα μπλόκα, όπως στα Μάλγαρα, δηλώνουν πως «θα κλείσουν την Εθνική Οδό επ’ αόριστον». Η εταιρεία καλεί τους ταξιδιώτες να ενημερώνονται διαρκώς από τα μέσα ενημέρωσης, καθώς το προσωπικό δεν διαθέτει πρόσθετες πληροφορίες για ενδεχόμενες αλλαγές στην κυκλοφορία.