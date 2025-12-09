Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της (www.astynomia.gr). Εκεί έχει δημιουργηθεί ειδικό μπάνερ με συγκεντρωτικούς πίνακες και σχετικές ανακοινώσεις.

Η Αστυνομία επισημαίνει ότι οι ρυθμίσεις μεταβάλλονται συνεχώς, ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και τις ανάγκες διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με την προσβασιμότητα του οδικού δικτύου, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα τοπικά κέντρα επιχειρήσεων καλώντας στο «100».