Η Αστυνομία προχώρησε σε εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν η ΑΔΕΔΥ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ). Η κινητοποίηση γίνεται ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.

Αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.