Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχημάτισε δύο δικογραφίες, τακτικής και αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος 49χρονου άνδρα για σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια μέσω διαδικτύου, καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία στη ΔΙΔΙΚ για χρήστη κοινωνικού δικτύου, ο οποίος φέρεται να δημοσίευε επανειλημμένα υβριστικά σχόλια και αναρτήσεις που εξυμνούσαν την κακοποίηση γυναικών. Παράλληλα, προέβαινε σε δημόσιες τοποθετήσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις περί ενδοοικογενειακής βίας.

Το συγκεντρωθέν υλικό διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Ακολούθησε αστυνομική και ψηφιακή έρευνα, σε συνεργασία με την πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκε ο 49χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Παράλληλα, υποβλήθηκε δεύτερη καταγγελία σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης, ο κατηγορούμενος φέρεται να προέτρεψε άλλο χρήστη να προβεί σε αυτοκτονία. Άμεσα ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, αστυνομικοί της οποίας εντόπισαν τον παθόντα, ο οποίος ήταν καλά στην υγεία του.

Ο 49χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η δικογραφία τακτικής διαδικασίας θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.