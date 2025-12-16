‘Άλλες δύο κατηγορούμενες που συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αφέθηκαν ελεύθερες μετά το τέλος της απολογία τους.

Πρόκειται για μια γυναίκα αγρότισσα , η οποία αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην ερευνώμενη υπόθεση και αφέθηκε ελεύθερη με μόνο όρο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Εγγύηση 60.000 ευρώ

Νωρίτερα ελεύθερη με εγγύηση ύψους 60.000 ευρώ αφέθηκε η πεθερά βασικού κατηγορούμενου , η οποία κατά πληροφορίες υποστήριξε στην απολογία της: “Δεν είχα γνώση πως γινόταν όλη η διαδικασία καθώς είμαι ηλικιωμένη γυναίκα και δεν έχω σχέση με την τεχνολογία είχα αφήσει τη διαχείριση στα παιδιά μου”.

«Είχα δώσει στον γιο μου…»

Την ίδια ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν ο ευρωπαίος ανακριτής και η εντεταλμένη ευρωπαία ανακρίτρια και στη μητέρα του ίδιου κατηγορούμενου , η οποία αφέθηκε ελεύθερη με επίσης με εγγυοδοσία 60.000 ευρώ. “Είχα δώσει στο γιο μου τη διαχείριση της περιουσίας και επομένως όπου μου έλεγε να υπογράψω υπέγραφα”, φέρεται να υποστήριξε η εν λόγω κατηγορούμενη στην απολογία της.

Πέντε κατηγορούμενοι ελεύθεροι

Συνολικά μέχρι τώρα έχουν αφεθεί ελεύθεροι πέντε κατηγορούμενοι ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται , καθώς σήμερα απομένουν δύο ακόμα κατηγορούμενοι. Αύριο και μεθαύριο η «σκυτάλη» των απολογιών θα περάσει στους υπόλοιπους συλληφθέντες .