«Παγώνουν» με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, όλα τα περιουσιακά στοιχεία πέντε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χωρίς της εμπορίας καυσίμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εταιρείες αυτές φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο πρόσωπο, και αυτό με τη σειρά του φέρεται να συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς. Κατά τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για αλλοδαπό με διπλή υπηκοότητα.

Η ενέργεια της ανεξάρτητης αρχής εντάσσεται στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.