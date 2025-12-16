Πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026, με τους συνταξιούχους να λαμβάνουν αυξημένα ποσά κατά 2,4% μεικτά. Η αύξηση θα ενσωματωθεί απευθείας στη σύνταξη και αφορά το σύνολο των κύριων συντάξεων, χωρίς να δοθεί ως ξεχωριστό επίδομα.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις, ανάλογα με το Ταμείο. Η πρώτη θα γίνει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 και η δεύτερη τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025. Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, ώστε έως το βράδυ της Παρασκευής να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές.

Στις 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων (μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) των ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Στις 22 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσουν οι συντάξεις των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, του Δημοσίου και των λοιπών Ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Μείωση προσωπικής διαφοράς και νέος τρόπος υπολογισμού

Μαζί με την αύξηση εφαρμόζεται για πρώτη φορά μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν από το 2016. Η αλλαγή αυτή αυξάνει τον αριθμό των συνταξιούχων που θα δουν πραγματική ενίσχυση στο καθαρό ποσό της σύνταξής τους, έστω και περιορισμένη.

Οι συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση του 2,4%. Όσοι έχουν μικρότερη προσωπική διαφορά από το μισό της αύξησης θα δουν ενίσχυση ίση τουλάχιστον με το 50% αυτής. Για όσους η προσωπική διαφορά είναι μεγαλύτερη, το υπόλοιπο θα συμψηφιστεί, με πιο ευνοϊκά αποτελέσματα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Από το 2027 και μετά, οι αυξήσεις θα καταβάλλονται στο σύνολό τους, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα επωφελούνται πλήρως από τις ετήσιες αναπροσαρμογές.

Χαμηλά ποσά για την πλειονότητα των συνταξιούχων

Παρά τη φετινή αύξηση, τα ποσά που λαμβάνει η πλειονότητα των συνταξιούχων παραμένουν χαμηλά. Περισσότεροι από τους μισούς λαμβάνουν έως 940 ευρώ καθαρά τον μήνα, ενώ πάνω από το ένα τρίτο περιορίζεται σε καθαρή σύνταξη έως 658 ευρώ.

Σχεδόν τρεις στους δέκα ζουν με ποσά έως 564 ευρώ, γεγονός που μειώνει το πραγματικό όφελος της αύξησης, ιδιαίτερα σε περίοδο παρατεταμένης ακρίβειας. Η προσαρμογή έρχεται σε ένα περιβάλλον όπου οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες τα προηγούμενα χρόνια.

Οι απώλειες της τελευταίας δεκαετίας

Σύμφωνα με εκτιμήσεις συνταξιουχικών οργανώσεων, από το 2010 έως σήμερα οι απώλειες ξεπερνούν τα 130 δισ. ευρώ. Μόνο για το 2026 προβλέπονται πρόσθετες επιβαρύνσεις λόγω κρατήσεων υπέρ υγείας, εισφορών και συμψηφισμών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η καταβολή των αυξημένων συντάξεων πριν από τα Χριστούγεννα λειτουργεί περισσότερο ως μια περιορισμένη οικονομική ανάσα, παρά ως ουσιαστική αποκατάσταση των εισοδημάτων που χάθηκαν την τελευταία δεκαετία.