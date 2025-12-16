Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Ο Ερμής σε εξάγωνο με Πλούτωνα φέρνει σήμερα μια έντονη ενέργεια που ενισχύει τη δύναμη του λόγου και της σκέψης. Οι επικοινωνίες αποκτούν βάθος, ενώ η ικανότητα κατανόησης των κρυφών πτυχών των γεγονότων είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η ημέρα θεωρείται ιδανική για σημαντικές συζητήσεις, για τη λήψη αποφάσεων που μπορούν να αλλάξουν ριζικά τις ισορροπίες, αλλά […]
Το 2026 χαρακτηρίζεται από σημαντικές πλανητικές μετακινήσεις, όπως μεταβολές σε Κρόνο, Ποσειδώνα, Ουρανό, Πλούτωνα και Δία, που φέρνουν σταθερές αλλαγές χαρακτήρα και προοπτικών για τα περισσότερα ζώδια — με έμφαση σε αυτογνωσία, σχέσεις και πρακτική εξέλιξη. Το τέλος της μακράς περιόδου του Ποσειδώνα στους Ιχθύς και η είσοδος του στον Κριό δημιουργεί νέα ξεκινήματα και […]
Ο Ερμής σε αντίθεση με τον Ουρανό δημιουργεί ένταση και ανατροπές, επηρεάζοντας την επικοινωνία και τη ροή της ημέρας. Οι παρεξηγήσεις και οι αιφνίδιες αλλαγές είναι πιθανά σενάρια, απαιτώντας ψυχραιμία και προσαρμοστικότητα. Η αστρολογική αυτή όψη μπορεί να προκαλέσει νευρικότητα, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για νέες, πρωτότυπες ιδέες. Είναι σημαντικό να αποφευχθούν βιαστικές αποφάσεις […]