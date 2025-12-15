Η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) χτύπησε ένα ρωσικό υποβρύχιο κλάσης 636.3 Βαρσαβιάνκα στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, στην Περιφέρεια του Κράσνονταρ, με ένα Sub Sea Baby USV. Τα υποβρύχια αυτής της κλάσης μπορεί να μεταφέρουν περίπου τέσσερις εκτοξευτές πυραύλων κρουζ Kalibr και η αξία τους εκτιμάται από 340 – 400 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

</p><p>

Το βίντεο που δημοσιεύθηκε μαζί με την ανακοίνωση δείχνει πολλά ρωσικά πολεμικά πλοία αγκυροβολημένα στο Νοβοροσίσκ, με το υποβρύχιο να έχει αναδυθεί στην επιφάνεια και να βρίσκεται στην αποβάθρα. Εν τέλει ο στόχος ήταν το υποβρύχιο.

Πρώτη υποθαλάσσια επίθεση σε υποβρύχιο

Η Ουκρανία χτύπησε ένα ρωσικό υποβρύχιο με drones στο Νοβοροσίσκ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας SBU, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που πραγματοποιείται μια τέτοια επίθεση. Η SBU ανέφερε ότι υποβρύχια drones Sub Sea Baby ανατίναξαν ένα ρωσικό υποβρύχιο 636.3 «Varshavyanka», γνωστό ως κλάση Kilo σύμφωνα με την ονομασία του ΝΑΤΟ.

Το υποβρύχιο, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, υπέστη σοβαρές ζημιές και «τέθηκε ουσιαστικά εκτός λειτουργίας», δήλωσε η SBU.

Τα drones είναι το No 1 προϊόν στην Ουκρανία

Επισημαίνοντας τη στρατηγική σημασία του στόχου, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας ανέφερε ότι το ρωσικό υποβρύχιο που χτυπήθηκε «μετέφερε τέσσερις εκτοξευτές πυραύλων Kalibr, τους οποίους ο εχθρός χρησιμοποιεί για να χτυπήσει στόχους στην Ουκρανία».

Τα τελευταία χρόνια, το Κίεβο ενέτεινε τη χρήση εγχώριας παραγωγής θαλάσσιων drones για να ωθήσει το ναυτικό της Μόσχας προς τα λιμάνια κατά μήκος της ρωσικής ηπειρωτικής ακτής, συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού στο Νοβοροσίσκ, ενός σημαντικού ναυτικού κόμβου που η Ουκρανία στοχεύει τους τελευταίους μήνες.

Λίγα είναι γνωστά για το νέο drone «Sub Sea Baby», αν και η ονομασία του υποδηλώνει ότι σχετίζεται με το μη επανδρωμένο επιφανειακό όχημα (USV) «Sea Baby» της SBU.

Προηγούμενες επιθέσεις με θαλάσσια drone

Στις 10 Δεκεμβρίου, η SBU χρησιμοποίησε τα drone Sea Baby για να επιτεθεί σε ένα πετρελαιοφόρο που φέρεται να άνηκε στον «σκιώδες στόλο» της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Στις 29 Νοεμβρίου, η SBU χρησιμοποίησε επίσης τα drone Sea Baby για να επιτεθεί σε δύο πετρελαιοφόρα που είχαν υποβληθεί σε κυρώσεις, τα KAIROS και VIRAT, τα οποία ανήκαν στον ρωσικό σκιώδη στόλο στη Μαύρη Θάλασσα. Ακόμη μια επίθεση σημειώθηκε στα ανοιχτά του Ντακάρ της Σενεγάλης, πάλι σε ρωσικό πλοίο φερόμενο ως ανήκον στον σκιώδη στόλο, το MERSIN.

Η Ουκρανία παρουσίασε τα drones Sea Baby μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022 και αυτά έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο να βοηθήσουν το Κίεβο να περιορίσει δραστικά την ευελιξία του ρωσικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα.