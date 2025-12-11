Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 287 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μία από τις πιο εκτεταμένες επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου από την έναρξη της εισβολής πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα «αναχαιτίσθηκαν και καταρρίφθηκαν» από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα. Από αυτά, 32 είχαν κατεύθυνση προς τη Μόσχα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Telegram. Η ρωσική πρωτεύουσα και η περιφέρειά της φιλοξενούν περισσότερους από 22 εκατομμύρια κατοίκους.

Μετά τις επιθέσεις, οι οποίες σπάνια στοχεύουν τη ρωσική πρωτεύουσα, επιβλήθηκαν προσωρινοί περιορισμοί στα τέσσερα κύρια αεροδρόμια της Μόσχας – Σερεμέτιεβο, Ντομοντέντοβο, Βνκούκοβο και Ζουκόφσκι – σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία αεροπορικών μεταφορών Rosaviatsia.

Δεκάδες πτήσεις ματαιώθηκαν, καθυστέρησαν ή ανακατευθύνθηκαν προς εναλλακτικούς προορισμούς, όπως μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Παράλληλες διπλωματικές εξελίξεις

Η ανακοίνωση της Μόσχας ήρθε λίγες ώρες μετά την παράδοση από την Ουκρανία στις Ηνωμένες Πολιτείες της επικαιροποιημένης εκδοχής του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με ανώτερους ουκρανούς αξιωματούχους.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και σήμερα ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους.