Θραύσματα από drone προκάλεσαν φωτιά κοντά στο διυλιστήριο Αφίπσκι στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης του τοπικού κέντρου αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «ένας αγωγός φυσικού αερίου έπιασε φωτιά έξω από το διυλιστήριο, σε κοντινή απόσταση από ένα σημείο ελέγχου. Η φωτιά κάλυψε μία περιοχή με εμβαδόν 100 τετραγωνικών μέτρων, ενώ στη συνέχεια κατασβέστηκε», όπως αναφέρεται στην εφαρμογή Telegram του κέντρου.

Νωρίτερα, η Ουκρανία είχε ανακοινώσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της έπληξαν το διυλιστήριο Αφίπσκι, καθώς και μια υποδομή αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή Βόλγκογκραντ της Ρωσίας.