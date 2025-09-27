Ένα ρωσικό υποβρύχιο, ικανό να μεταφέρει πυρηνικούς πυραύλους, εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση για σοβαρό τεχνικό πρόβλημα και κίνδυνο έκρηξης, λόγω διαρροής καυσίμων στη Μεσόγειο. Πρόκειται για το υποβρύχιο «Νοβοροσίσκ» του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο αντιμετωπίζει «σοβαρά τεχνικά προβλήματα», όπως μετέδωσε το ρωσικό κανάλι Telegram VChK-OGPU.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το καύσιμο διαρρέει απευθείας στο αμπάρι λόγω βλάβης στο σύστημα καυσίμου, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια του σκάφους και του πληρώματος. Το πλήρωμα των 52 ατόμων, χωρίς διαθέσιμα ανταλλακτικά και εξειδικευμένους τεχνικούς, αναγκάζεται πιθανότατα να αντλήσει το καύσιμο στη θάλασσα για να αποφύγει την έκρηξη.

Το υποβρύχιο, μήκους 242 ποδιών και εξοπλισμένο με πυραύλους Kalibr, παρακολουθείται στενά από τις ναυτικές δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες το εντόπισαν να διέρχεται τη Μάγχη και τη Βόρεια Θάλασσα τον Ιούλιο, καθώς και να εισέρχεται στη Μεσόγειο από το Γιβραλτάρ στις αρχές Αυγούστου.

Παρότι το «Νοβοροσίσκ» βρίσκεται σε μάχιμη υπηρεσία, εκτιμάται ότι δεν μεταφέρει πυρηνικά όπλα στη συγκεκριμένη αποστολή. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Ρωσία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υποβρύχιο.

Το κανάλι VChK-OGPU, γνωστό για διαρροές από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, αναφέρει ότι το ατύχημα έχει προκαλέσει σημαντικές δυσλειτουργίες, εντείνοντας τον κίνδυνο για το σκάφος, το οποίο μπορεί να παραμείνει βυθισμένο έως και 45 ημέρες.

Τέλος, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι βύθισε το αδελφό υποβρύχιο «Ροστόφ επί του Ντον» τον Αύγουστο του 2024.

Με πληροφορίες από την Daily Mail