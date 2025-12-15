Media

Σε προεκλογικό πυρετό βρίσκεται το νησί, στο νέο επεισόδιο της κωμωδίας του MEGA, HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00. Όλοι διεκδικούν τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων, σε μια εκλογική κούρσα που φέρνει αντιμέτωπα τα μέλη της οικογένειας Μαρκέλλου. Την ίδια ώρα, η Ελβίρα προσπαθεί να βγάλει οριστικά από το μυαλό της τον Χάρι. Τι […]