Το «Φως στο Τούνελ» διατήρησε την πρωτιά για μια ακόμη εβδομάδα, κατακτώντας την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης και την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Η εκπομπή έρευνας του MEGA με την Αγγελική Νικολούλη παρέμεινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδινής ζώνης και βρέθηκε στην κορυφή τόσο στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 20,5% όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54, με 13,8%.

Η πολύχρονη εμπειρία, η μεθοδικότητα και οι αποκαλύψεις σε υποθέσεις που απασχολούν έντονα την επικαιρότητα προσέλκυσαν για ακόμη μια εβδομάδα το ενδιαφέρον του κοινού, με την κάλυψη να πλησιάζει τους 1 εκατ. τηλεθεατές. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η παρουσία της εκπομπής και σε επιμέρους γυναικείο κοινό, όπου το ποσοστό τηλεθέασης έφτασε το εντυπωσιακό 29,5%.

Η αξιοπιστία, η συνέπεια και η επιμονή στην ανεύρεση της αλήθειας συνεχίζουν να καθιστούν το «Φως στο Τούνελ» την κορυφαία επιλογή τα βράδια της Παρασκευή