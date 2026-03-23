Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», συνεχίζει να αποτυπώνει με τον πιο σπαρταριστό τρόπο την καθημερινότητα μιας οικογένειας, απόψε στις 20:50.

Γονείς σε ρόλο πυροσβέστη, αναζητούν τρόπους να πείσουν μικρούς και μεγάλους πως τα χρώματα δεν έχουν φύλο.

Με την υπογραφή του Λάμπρου Φισφή στο σενάριο, η σειρά «Έχω παιδιά» αναδεικνύει κάθε εβδομάδα τις πιο αστείες και γνώριμες στιγμές της ζωής με παιδιά, εκεί όπου τίποτα δεν εξελίσσεται βάσει σχεδίου.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια:

Επεισόδιο 17 –(Δευτέρα 23 Μαρτίου)

Μπορεί ένα χρώμα να προκαλέσει οικογενειακή κρίση; Όταν ο κυρ-Στέλιος πείθει τον Τάσο να απαρνηθεί την αγαπημένη του μπλούζα επειδή είναι ροζ, η Σάρα και ο Μιχάλης αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο να καταρρίψουν τα έμφυλα στερεότυπα. Παράλληλα, ο Έκτορας εφαρμόζει τις πιο προχωρημένες τεχνικές αυτοβελτίωσης για να απαλλάξει τον Σταύρο από το εργασιακό άγχος, ενώ οι νέοι γείτονες της οικογένειας συστήνονται με τον πιο θορυβώδη τρόπο: ως αδιόρθωτα «party animals».

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

#ExwPaidia