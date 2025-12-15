Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ανακοινώνεται η εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο Τμήμα Χανιά-Ηράκλειο».

Ειδικότερα, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου πραγματοποιηθούν οι καθορισμένες εργασίες στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο τμήμα του από το κόμβο Μουρνιών έως και τον κόμβο Βαμβακόπουλου, με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας, ρυθμίσεις που θα ισχύουν έως και τις 03-04-2026. Όσο ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η κυκλοφορία θα διεξάγεται επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των έργων και για τις δύο κατευθύνσεις με μετατόπιση στο ρεύμα από Κίσσαμο προς Χανιά με σχετική σήμανση και στένωση λωρίδων κυκλοφορίας, ενώ θα διακοπεί η κυκλοφορία στο υπάρχον ρεύμα κυκλοφορίας από Χανιά προς Κίσσαμο σε όλο το προαναφερόμενο τμήμα των έργων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα ισχύσουν και οι εξής απαγορεύσεις και ρυθμίσεις: «Η έξοδος από τον ΒΟΑΚ στο ύψος του κόμβου Βαμβακόπουλου στο υπάρχον ρεύμα κυκλοφορίας από Χανιά προς Κίσσαμο θα απαγορευθεί ένεκα των εργασιών / οι δύο είσοδοι των κινούμενων οχημάτων επί της οδού Καζατζάκη προς τον ΒΟΑΚ μέσω των υφιστάμενων κλάδων θα απαγορευθούν / θα παραμείνει σε χρήση ο κλάδος καθόδου (έξοδος) του κόμβου Βαμβακόπουλου μόνο στο ρεύμα κυκλοφορίας από Κίσσαμο προς Χανιά».

Οι οδηγοί που σκοπεύουν να μετακινηθούν καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία, να ενημερώνονται για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να συμμορφώνονται στις πληροφοριακές πινακίδες, την εργοταξιακή σήμανση, καθώς στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.