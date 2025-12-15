Η νύχτα έγινε μέρα στον Πειραιά, όταν τα 120.000 λαμπιόνια του επιβλητικού χριστουγεννιάτικου δέντρου άναψαν και ο ουρανός φωτίστηκε από εντυπωσιακά πυροτεχνήματα. Με τη φαντασμαγορική γιορτή του My Radio 104.6 – powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο – η πόλη μπήκε και επίσημα σε χριστουγεννιάτικο mood. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η Λένα Ζευγαρά.

Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν την Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου και τους γύρω δρόμους για να απολαύσουν αυτή τη μοναδική βραδιά, η οποία κορυφώθηκε με τη συναυλία της εκρηκτικής Λένας Ζευγαρά που μετέτρεψε την καρδιά του Πειραιά σε ένα ζωντανό μουσικό hotspot.

lena zevgara
Η Λένα Ζευγαρά on stage
Η φαντασμαγορική γιορτή του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο
Η φαντασμαγορική γιορτή του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο
Η φαντασμαγορική γιορτή του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο
Η φαντασμαγορική γιορτή του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο
Η Λένα Ζευγαρά on stage
8. Ματθαίος Ματθαίου, Chief Sales & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer του ΟΠΑΠ, Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά, Μανώλης Σταυρουλάκης, Public & Media Relations Director του ΟΠΑΠ
9. Γιάννης Χατζηαλέξης Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά, Ματθαίος Ματθαίου, Chief Sales & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer του ΟΠΑΠ, Ανδριάνα Ζαρακέλη, Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Πειραιά
10. Η ομάδα του ΟΠΑΠ
Η Λένα Ζευγαρά on stage
Η Λένα Ζευγαρά on stage
Η φαντασμαγορική γιορτή του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο
Η φαντασμαγορική γιορτή του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο
