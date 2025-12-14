Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μάς προσφέρει μία εκρηκτική γευστική εμπειρία με την ακαταμάχητη συνταγή της: Πατάτες ογκρατέν με γαλοπούλα, τρούφα, μανιτάρια και γραβιέρα. Σε αυτή τη συνταγή, η αγαπημένη σεφ συνδυάζει υλικά που απογειώνουν τη γεύση και δημιουργούν το τέλειο πιάτο για κάθε περίσταση. Ακολουθώντας τις απλές οδηγίες της, θα απολαύσετε ένα πιάτο γεμάτο άρωμα και γεύση, που θα κλέψει τις εντυπώσεις.