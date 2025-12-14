Τα μπλόκα των αγροτών στη Φθιώτιδα, σε Μπράλο και Αταλάντη, επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, εξέφρασε τη στήριξή του στους αγρότες και κάλεσε σε ενότητα και συνέχιση του αγώνα τους.

Στο μπλόκο του Μπράλου, ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνομίλησε εκτενώς με τους αγρότες, άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμένης δράσης. Τόνισε ότι ο αγώνας τους είναι δίκαιος και πως «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι», ζητώντας από την κυβέρνηση να δώσει άμεσες λύσεις.

Αναφέρθηκε στο υψηλό κόστος παραγωγής, προτείνοντας μέτρα όπως αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες, πλαφόν στο ρεύμα, κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, εγγυημένες τιμές στα προϊόντα και ρύθμιση ή «κούρεμα» χρεών. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη απονομής ευθυνών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν πρέπει να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ για τα σκάνδαλα.

Στον χώρο του μπλόκου βρέθηκαν επίσης αντιπροσωπείες σωματείων, το Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας και η ΕΛΜΕ, που έχουν ήδη εκφράσει έμπρακτα τη στήριξή τους στα αιτήματα των αγροτών, αναδεικνύοντας τη σημασία της κοινής δράσης εργαζομένων και αγροτιάς.

Κλείνοντας την επίσκεψή του στον Μπράλο, ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τους αγρότες να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, σημειώνοντας ότι υπάρχει δυνατότητα κρατικής στήριξης, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση. Τόνισε τη σημασία μιας ευρύτερης κοινωνικής συμμαχίας αγροτών, εργαζομένων και επαγγελματιών, ώστε, όπως είπε, «κανένας να μην παλεύει μόνος του».

Επόμενος σταθμός η Αταλάντη

Το μπλόκο των τρακτέρ στην Αταλάντη αποτέλεσε τον δεύτερο σταθμό της περιοδείας του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ. Εκεί βρέθηκαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και απολυμένοι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, που συνεχίζουν τον πολυετή αγώνα τους για εργασία και αξιοπρέπεια στον τόπο τους.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανέλαβε τη στήριξη του ΚΚΕ στον αγώνα των αγροτών, καλώντας τους να εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση. Στάθηκε ιδιαίτερα στο πρόβλημα των ζωονόσων και στην έλλειψη μέτρων προστασίας, που έχει οδηγήσει πολλούς κτηνοτρόφους σε απώλειες εισοδήματος. Ζήτησε άμεσο εμβολιασμό των ζώων και αποζημίωση 100% για ζημιές από φυσικές καταστροφές και ασθένειες.

Παράλληλα, συνέδεσε τα αιτήματα των αγροτών με τον κρατικό προϋπολογισμό, τον οποίο χαρακτήρισε ταξικό και αντιλαϊκό. Όπως σημείωσε, πλήττει την αγροτιά, τους κτηνοτρόφους, τους εργαζόμενους στη βιομηχανία, τους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ και τις λαϊκές οικογένειες, επιβάλλοντας νέα φορολογικά βάρη.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε, τέλος, στις επερχόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού. Επισήμανε ότι σωματεία, η ΑΔΕΔΥ και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συμμετάσχουν δυναμικά, με τους δήμους να κλείνουν πανελλαδικά. Όπως είπε, «όλη η Ελλάδα είναι σε ξεσηκωμό», τονίζοντας ότι τώρα είναι η στιγμή για τη μέγιστη πίεση ώστε να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και των υπόλοιπων κοινωνικών στρωμάτων.