Σε νέο επεισόδιο τηλεοπτικής έντασης ενεπλάκη η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, συνεχίζοντας τη σειρά δημόσιων αντιπαραθέσεων που έχουν προκαλέσει συζητήσεις τις τελευταίες ημέρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, όταν η κ. Κωνσταντοπούλου αποχώρησε αιφνιδιαστικά από τη ζωντανή σύνδεση. Η αποχώρηση ήρθε έπειτα από έντονο διάλογο με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Μπόλακη, στον οποίο φέρεται να έκλεισε το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Το συμβάν αυτό προστίθεται σε μια σειρά πρόσφατων τηλεοπτικών επεισοδίων. Είχε προηγηθεί η αποχώρησή της από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ, καθώς και μια έντονη αντιπαράθεση στην ΕΡΤ με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο, όπου, όπως ειπώθηκε, «άναψαν τα αίματα».

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, η συζήτηση στο MEGA αφορούσε τα τηλεφωνήματα που είχε πραγματοποιήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 100, μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε καταγγείλει απειλές από τον Γιώργο Ξυλούρη, δημοσιοποιώντας τις κλήσεις της στην Άμεση Δράση.

Όπως ανέφερε, μίλησε αρχικά με τηλεφωνήτρια, στη συνέχεια με τον επόπτη αξιωματικό και τέλος με τον διευθυντή βάρδιας, ταξίαρχο της ΕΛ.ΑΣ., περιγράφοντας αναλυτικά τη διαδικασία των επικοινωνιών της.