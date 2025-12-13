Με την παρέλευση του 24ωρου από την στιγμή που εμφανίστηκε στη Βουλή ο γνωστός ως «Φραπές» και εσχάτως «Τζιτζής», Γιώργος Ξυλούρης, δεν πέρασε Αυτόφωρο για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης όπως κατήγγειλε στον εισαγγελέα η Εξεταστική Επιτροπή.

Η καταγγελία της Ζ. Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με νέο βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνομιλεί με τον προϊστάμενο του 100 μέσα από τηλεοπτικό στούντιο για να διαμαρτυρηθεί ότι το περιπολικό δεν την περίμενε να τελειώσει τη συνέντευξη που παραχωρούσε και έφυγε από το κανάλι χωρίς να της πάρει κατάθεση για το περιστατικό στη Βουλή, όταν κ. Ξυλούρης σύμφωνα με τους συνεργάτες της, τους είπε ότι θα της στρίψει το λαρύγγι.

Την ίδια στιγμή, η οργή ξεχειλίζει στον αγροτικό κόσμο από τις συνεχείς αποκαλύψεις σκανδάλων γύρω από το φαγοπότι των επιδοτήσεων.

Με τον κ. Ξυλούρη να βρίσκεται ήδη στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, δεν αποκλείεται να βρεθεί και ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης μετά την κατ’ επείγουσα έρευνα που διέταξε η εισαγγελία για ψευδή κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.