«Η θάλασσα, η ναυτιλία και το εμπόριο, η μεγάλη νησιωτικότητα με τα λιμάνια τους, είναι η μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας κατά την τοποθέτηση του για τον Προϋπολογισμό του 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η ναυτιλία και τα νησιά μας αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την χώρας μας» και θα πρέπει πάνω σε αυτό «να μετασχηματίσουμε το οικονομικό μας μοντέλο» γιατί τα «επαγγέλματα της ναυτιλίας και το οικοσύστημα που χτίζεται γύρω από αυτήν , τα λιμάνια, τα νησιά και τις πόλεις που βρέχονται από θάλασσα αποτελούν μια καλύτερη απάντηση στην νέα γενιά και τις αγωνίες της για το μέλλον, για καλύτερες αμειβόμενες δουλειές εδώ στην χώρα μας».

Ο κ. Κικίλιας, επισήμανε πως «η ποντοπόρος ναυτιλία μας είναι πρώτη παγκοσμίως και μας δείχνει τον τρόπο που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα ώστε να πετύχουμε διαπραγματευόμενοι καλύτερες συνθήκες για καλύτερη και σταθερή παραγωγική οικονομία». Είπε ακόμη, ότι το 2026 και τα επόμενα χρόνια οι επενδύσεις και τα έργα θα φτάσουν 1.498.000.000 ευρώ, προσθέτοντας ότι δεν θα μείνουν πίσω τα ακριτικά μας νησιά, οι παράκτιες παραμεθόριες περιοχές και οι πόλεις που κάποτε άκμασαν από την ναυτιλία.

Ενεργοποιούμε είπε ο κ. Κικίλιας σε αυτές τις περιοχές τα «hubs» της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας (μικρής, οικογενειακής, μεσαίας, της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π) ώστε να πάρει μπρος ξανά και να αποκτήσουν και πάλι την ακμή που είχαν τόσο οι περιοχές όσο και τα σχετικά επαγγέλματα.

Κικίλιας: Επιτάχυνση των σχεδίων ανάπτυξης των λιμένων

Για τα επιχειρησιακά σχέδια ανάπτυξης των Λιμένων ο κ. Κικίλιας, είπε ότι θα επιταχυνθούν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. Όπως είπε όποιο ακριτικό νησί μας, μικρό ή μεγάλο, «θα έχει την στήριξή μας» για αφαλατώσεις, επενδύσεις σε λιμάνια και λιμενοβραχίονες, αγκυροβόλια, σε μαρίνες που φέρνουν μεγάλα έσοδα από τον τουρισμό και σε υποδομές που μπορεί να στηρίξουν την βιώσιμη ανάπτυξή τους. Για την Αλεξανδρούπολη, ο υπουργός είπε ότι «είναι κομβικής σημασίας όλη η ευρύτερη περιοχή και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και τις βλέπουμε με ιδιαίτερη προσοχή κάτι που δεν κάναμε την μεταπολίτευση». Για το λιμάνι της Πάτρας, είπε ο κ. Κικίλιας είπε ότι «για χρόνια έμεινε πίσω αλλά θα πρέπει να δούμε τον τρόπο που θα το αξιοποιήσουμε» όπως και του Αστακού, του Βόλου, της Καβάλας και της Ελευσίνας.

Σχετικά με το ναυτικό επάγγελμα, ο κ. Κικίλιας είπε ότι διορθώνονται στρεβλώσεις και αδικίες. «Εξισώσαμε το επίδομα της ανεργίας στους ναυτικούς όπως είναι με τα επαγγέλματα της ξηράς», ανέφερε. Πρόσθεσε δε ότι ξεκινάει συνεργασία ενημέρωσης με το Υπουργείο Παιδείας ανά σχολείο σε όλη την χώρα για τα ναυτικά επαγγέλματα, που όπως είπε μπορεί να δώσουν υψηλό εισόδημα.

Για το Λιμενικό

Για το Λιμενικό Σώμα, ο κ. Κικίλιας είπε ότι συμφωνήσαμε με το Υπουργείο Οικονομικών για 500 προσλήψεις το 2026. Το ΛΣ θα αποκτήσει ένα νέο Κέντρο Επιχειρήσεων με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ 2 όπως και νέα σκάφη ανοικτής θαλάσσης μεγαλύτερα των 80 μέτρων αλλά και πολλά μικρά καταδιωκτικά και φιλοδοξούμε αφού είναι εφικτό να κατασκευαστούν σε ελληνικά ναυπηγεία. Επίσης στο πρόγραμμα του ΑΙΓΙΣ, είπε ο κ. Κικίλιας θα περιλαμβάνονται για το ΛΣ και μη επανδρωμένα σκάφη, υποβρύχια αλλά drones γιατί «η πατρίδα μας είναι μεγάλη» αλλά και για «την μάχη στο να διαφυλάξουμε τα θαλάσσια πάρκα μας, αύριο τις γεωτρήσεις που θα γίνουν και να αστυνομεύσουν την ελληνική μας ΑΟΖ» γιατί η θάλασσά μας «δεν είναι χώρος αλλά χώρα που οφείλουμε να την υπερασπιστούμε».

Ο υπουργός υπογράμμισε, όπως μεταδίδει η ίδια πηγή, ότι το Λιμενικό Σώμα και η Ελληνική Ακτοφυλακή «τα τελευταία χρόνια έχει σώσει χιλιάδες ζωές απροστάτευτων ανθρώπων στην θάλασσα ακόμα και με προσωπικό ρίσκο. Η πραγματικότητα είναι ότι οι άνδρες και οι γυναίκες του ΛΣ-ΕΑ με προσωπικό κόστος, με ρίσκο, μέσα στην νύχτα, με μποφόρ και αντίξοες συνθήκες συντελούν στα μέγιστα στο να σωθούν άνθρωποι οπότε να προσέχουμε τι λέμε κάθε φορά»

Ο κ. Κικίλιας, απαντώντας σε αναφορές του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Θοδωρή Δρίτσα για την παγκόσμια συμφωνία ρύπων σε σχέση με τα καύσιμα των πλοίων μέσω του ΙΕΜΟ είπε ότι « δεν υπάρχει εναλλακτικό καύσιμο που θα μπορούσαμε να φορολογήσουμε όλη τη ναυτιλία παγκοσμίως επειδή δεν προσαρμόζεται. Τα βιοκαύσιμα είναι στο 0,5% της παγκόσμιας ανάγκης. ‘Αρα αυτό που εζητείτο να γίνει το 2027 ήταν να φορολογηθεί σκληρά η ναυτιλία και τα λιμάνια, να μπουν 130 δισ. ευρώ φόροι στην ναυτιλίας και την περίοδο 2027 – 2035 από 100 έως 300 δισ. ευρώ το χρόνο. Κάτι που σημαίνει ότι η εφοπλιστική κοινότητα αυτό θα το μετέφερε στους ναυλωτές και αυτοί στην πραγματική οικονομία δημιουργώντας πληθωριστική έξαρση, σούπερ ακρίβεια στις τιμές ενέργειας και ακρίβεια στα εμπορικά προϊόντα. Εμείς, αυτό δεν μπορούσαμε να το δεχθούμε. Και «ναι» βεβαίως είπε «Πράσινη ενέργεια, την μετατροπή σιγά – σιγά του στόλου σε φιλικότερο για τον πλανήτη αλλά χωρίς να καταρρεύσει η αγορά».