Μία ΑΕΚ χάρμα οφθαλμών, χωρίς να βγάλει το πόδι στο γκάζι, συνέχισε απτόητη την εξαιρετική πορεία τόσο εκτός όσο και… εντός συνόρων. Οι «κιτρινόμαυροι» παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο, επικράτησαν με 5-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο και έφτασαν τις έξι συνεχόμενες νίκες στο Super League τις οκτώ σερί ανεξαρτήτως διοργάνωσης και τα έντεκα ματς χωρίς ήττα, όπου «μετράνε» 10 νίκες!

Ο Δικέφαλος, με τη νίκη του αυτή, η οποία συνδυάστηκε με την ήττα του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, αναρριχήθηκε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, αφήνοντας πίσω του δύο βαθμούς την ομάδα της Τούμπας. Μάλιστα, η εκτός έδρας ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» έφερε την ΑΕΚ σε απόσταση ενός μόλις βαθμού από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα!

Αυτά τα δύο αποτελέσματα έχουν κάνει τον κόσμο της ΑΕΚ να ονειρεύεται πρωτάθλημα ξανά, αλλά ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη λήξη του αγώνα στο Αγρίνιο και χωρίς φυσικά να ξέρει τα άλλα αποτελέσματα, φρόντισε να κρατήσει χαμηλά τη μπάλα και τους παίκτες του στη… Γη όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο Σέρβος τεχνικός λόγω των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, άλλαξε κατά τα… 4,5/11 τα πρόσωπα που έβαλε να παίξουν στο Αγρίνιο, σε σχέση με το ματς με τη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία. Προφανέστατος στόχος του να φέρει «φρεσκάδα» στον αγωνιστικό χώρο, αλλά παράλληλα να προστατέψει και τους παίκτες που ήταν ήδη επιβαρυμένοι, αλλά δεν το δείχνουν ποτέ (Γιόβιτς, Μαρίν, Πινέδα και Ρότα)! Πένραϊς, Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης, ήταν στις αρχικές του επιλογές, όπως και ο Βίντα ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή στη Σαμψούντα στη θέση του τραυματία Μουκουντί.

Αν πρέπει να εστιάσουμε σε ένα πρόσωπο, αυτό είναι χωρίς καμία αμφιβολία ο 26χρονος Αυστριακοκροάτης, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι. Μία εβδομάδα μετά την εξαγγελία του Μάρκο Νίκολιτς πως θα του αλλάξει θέση, έκανε την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη εμφάνισή του με τα «κιτρινόμαυρα». Είχε ένα δοκάρι (έστω και με δόση τύχης), ουσιαστικά δύο ασίστ στο ματς, χάρη στις οποίες η ΑΕΚ έβαλε τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο για να πετύχει την 9η νίκη της στο Αγρίνιο, αλλά και δύο γκολ (62’ και 65’) που αποτέλεσαν το κερασάκι στην τούρτα της τρομερής εμφάνισής του.

Ένα επιπλέον που πρέπει να σταθούμε είναι ότι η ΑΕΚ επέστρεψε και στις «καθαρές» νίκες (με μηδέν παθητικό δηλαδή), κάτι που συνολικά φέτος έχει συμβεί 15 φορές! Το νέο clean sheet οφείλεται στο γεγονός ότι η ανασταλτική λειτουργία δεν ήταν προϊόν μόνο των αμυντικών, αλλά όλης της ομάδας, η οποία όταν χανόταν η μπάλα δεν άφηνε πολύ χρόνο στους φιλοξενούμενους προκειμένου να «χτίσουν» επίθεση.

Είναι μάλιστα ενδεικτικό πως τόσο ο Λιούμπισιτς που έπαιζε δεξί εξτρέμ, όσο και ο Ζοάο Μάριο που έπαιζε από την απέναντι πλευρά, πολλές φορές γύρισαν και «διέκοψαν» τις επιθέσεις των γηπεδούχων, οι οποίοι αντιμετώπιζαν πάρα πολλά προβλήματα απουσιών, αλλά η διαφορά ποιότητας ήταν χαοτική.

Η ΑΕΚ στο Αγρίνιο πραγματοποίησε 13 τελικές προσπάθειες, οι δέκα ήταν στην εστία και οι πέντε κατέληξαν στα αντίπαλα δίχτυα, ενώ είχε και δύο δοκάρια. Μάλιστα σε αυτό το θρίαμβο ο Γιόβιτς, ο οποίος αποτελεί την αιχμή του δόρατος, δεν σκόραρε ούτε μία φορά, ενώ δεν είχε ουσιαστική συμμετοχή σε κανένα γκολ. Ο Σέρβος προφανέστατα είναι κουρασμένος καθώς τραβάει μόνος του όλο το κουπί το τελευταίο διάστημα που η ΑΕΚ παίζει χωρίς Πιερό και Ζίνι, ωστόσο επιχείρησε με τον τρόπο παιχνιδιού του να βοηθήσει τους συμπαίκτες του.

Ο Νίκολιτς δε για να καλύψει το χάντικαπ της κούρασης έδωσε εντολή στον Καλοσκάμη να παίζει περισσότερο αυτός στην κορυφή στο πρώτο ημίχρονο και ο μικρός βρέθηκε αρκετές φορές μέσα στη φάση. Είχε ένα κακό τελείωμα, μία πάσα λίγο λάθος, αλλά πίεζε και προσπαθούσε όσο μπορούσε να κερδίσει μπάλες.

Στα πολύ θετικά βεβαίως το νέο ρεσιτάλ σε τρέξιμο και αντοχές του Λάζαρου Ρότα. Δε σταμάτησε να τρέχει παρά μόνο όταν ο Παπαπέτρου σφύριξε για τελευταία φορά και είναι χαρακτηριστική τόσο η συμβολή του στο δεύτερο γκολ του Λιούμπισιτς, όσο και στη φάση στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όπου πιέζει στο αντίπαλο τρίτο.

Εξαιρετικό ματς, αλλά αυτό δεν αποτελεί πλέον είδηση, έκανε και ο Πινέδα με πολλές ανακτήσεις μπάλας, σωστές μεταβιβάσεις και ένα ακόμα γκολ που «ξεκλείδωσε» τους τρεις βαθμούς και ήταν «προϊόν» της επιλογής να πατάει πολύ περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή. Πατώντας σε αυτή σκόραρε και με τον Ατρόμητο (με κεφαλιά εκείνο το γκολ) και με τον ΟΦΗ και με τον Παναιτωλικό.