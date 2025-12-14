Εξιχνιάστηκε, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, υπόθεση διακεκριμένης κλοπής τιμαλφών από μονή σε ορεινή περιοχή του δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας. Η υπόθεση αφορά κλοπή που διαπράχθηκε στις αρχές Μαρτίου, με τη ποινική δικογραφία να σχηματίζεται σε βάρος δύο αλλοδαπών, ηλικίας 36 και 59 ετών, για σύσταση εγκληματικής ομάδας και διακεκριμένη περίπτωση κλοπής. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ αναζητείται και τρίτο άγνωστο άτομο.

Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών προέκυψε ότι οι δύο άνδρες αφαίρεσαν το παράθυρο της Ιεράς Μονής, εισήλθαν στο εσωτερικό και έσπασαν υαλοπίνακα προθήκης. Από εκεί αφαίρεσαν χρυσαφικά, λίρες και διάφορα τιμαλφή, συνολικής αξίας περίπου 3.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, οι δράστες επιβιβάστηκαν σε όχημα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, χωρίς να αφήσουν ίχνη. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι και οι δύο είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιες υποθέσεις κλοπών.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών. Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, με στόχο την ταυτοποίηση των στοιχείων του τρίτου εμπλεκόμενου προσώπου.