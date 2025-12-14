Στην πιο κρίσιμη φάση τους εισέρχονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών καθώς το απόγευμα της Κυριάκης γνωστοποίησαν τη λίστα με τα αιτήματα που απαιτούν να νικανοποίησει άμεσα η κυβέρνηση για να αποτραβηχτούν τα μπλόκα από τις κύριες οδικές αρτηρίες στη χώρα.

Για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, έκαναν παρέμβαση και οι θεσμικοί εκρόσωποι της αγοράς, οι οποίοι κάλεσαν τον αγροτικό κόσμο να προσέλθει σε διάλογο με την κυβέρνηση καθώς πλέον η παρατεταμένη διάρκεια των κινητοποιήσεων αρχίζει να κάνει ορατές τις συνέπειές της στην παραγωγή, το εμπόριο, τις εξαγωγές.

«Οχι σε τελεσίγραφα» από τον Μητσοτάκη

Σημειώνεται ότι στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην άρνηση των αγροτών να δώσουν το «παρών» στην πρόσκληση που τους είχε απευθύνει στο Μέγαρο Μαξίμου, τονίζοντας ότι «διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «η πόρτα της κυβέρνησης είναι ανοιχτή για συνάντηση» με τους εκπροσώπους τους.

Η λίστα με τα αιτήματα

Λίστα με τα επίσημα αιτήματά τους αποστέλλουν οι αγρότες προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ώρα που τα μπλόκα ενισχύονται και τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται νέος γύρος σημαντικών δράσεων, τα αιτήματα εστάλησαν από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, μετά τη χθεσινή πολύωρη συνάντηση στο μπλόκο της Νίκαιας.

Εκπρόσωποι από 57 μπλόκα

Στη σύσκεψη όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι 57 μπλόκων από κάθε άκρη της χώρας, το Συντονιστικό έδωσε το στίγμα του για τη συνέχεια προτάσσοντας τα αιτήματα του κλάδου.

Οι αγρότες, έχοντας στο πλευρό τους, εργατικά συνδικάτα, μαζικούς φορείς, φοιτητές, την πλειοψηφία της κοινωνίας, ζητούν πρώτα να υπάρξουν δεσμεύσεις ότι θα ικανοποιηθούν συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής και στην αναπλήρωση του εισοδήματός τους και μετά θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων, έπειτα από συλλογική συζήτηση και συντονισμό σε πανελλαδικό επίπεδο, κατέληξαν σε ένα ενιαίο πλαίσιο διεκδικήσεων, το οποίο περιλαμβάνει ζητήματα καταστολής, εισοδήματος, κόστους παραγωγής, αποζημιώσεων, επιδοτήσεων και θεσμικών παρεμβάσεων στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα.

Σύμφωνα με την απόφαση της σύσκεψης, τα αιτήματα που αποστέλλονται προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό είναι τα εξής:

«ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

• Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

• Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

• Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας

• Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

• Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

• Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

• Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

• Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

• Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. ‘Αμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

• Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

• Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

• Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.

• Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

• ‘Αμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων

Ξεχωρίζουμε δυο φλέγοντα ζητήματα:

ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ».

Τέλος, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Σύσκεψης, έχουν αποσταλεί και ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος το 2025, ειδικά για τους κλάδους της κτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας και της αλιείας, βάσει των προτάσεων που κατέθεσαν οι ίδιοι οι παραγωγοί των αντίστοιχων κλάδων.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση

Οι αγρότες διεμήνυσαν ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους εντός της εβδομάδας.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία, την Τετάρτη και την Πέμπτη θα κάνουν τοπικές δράσεις στα μπλόκα και την Παρασκευή θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παραδρόμων, συμβολικά για κάποιες ώρες.

Υπάρχουν σκέψεις αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας να προβούν σε συμβολικό μπλόκο στα Τέμπη.