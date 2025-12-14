Ένας 20χρονος μιλάει μέσω Instagram με μια κοπέλα και αποφασίζουν να βγουν. Λένε να πάνε για φαγητό, όμως τα σχέδια αλλάζουν. Η κοπέλα επιμένει να πάνε να κάτσουν με το αμάξι σε θέα στη Φιλοθέη.

«Μιλάγαμε μία εβδομάδα»

«Εγώ με αυτή την κοπέλα μιλάγαμε μία εβδομάδα, δέκα μέρες περίπου, μέσω Instagram. Και κανονίσαμε να βγούμε. Είχαμε πει εξαρχής μήπως πάμε για φαγητό ή ποτάκι, καμία βόλτα. Μου λέει αυτή να πάμε σε κάποια θέα εκεί, εγώ δεν ήθελα πολύ θέα και τέτοια», είπε ο 20χρονος.

Τελικά οι δυο νέοι πηγαίνουν στη θέα, όμως από την πρώτη στιγμή φάνηκε πως κάτι δεν πάει καθόλου καλά.

«Αυτή μιλούσε στο τηλέφωνο εντωμεταξύ πολλές φορές, μου έλεγε μιλάει με τη μάνα της. Λέει δεν έχει σήμα στο αυτοκίνητο για να βγούμε έξω να πάρει τον αδερφό της γιατί κάτι είχε γίνει και μου λέει έλα κ’ εσύ μαζί μου μην είμαι μόνη μου. Όπως προχωρήσαμε λίγο πιο κάτω βλέπω δύο άτομα και όταν πάω να μπω στο αυτοκίνητο, έρχονται μου πούλησαν μαγκιές, προστασίες. Καθόταν δίπλα τους αυτή, ούτε την αγγίξανε ούτε της πήραν τίποτα».

Δόλωμα

Όλα δείχνουν πως οι ληστές χρησιμοποίησαν την κοπέλα σαν δόλωμα προκειμένου να παγιδεύσουν τον 20χρονο, να του στήσουν ενέδρα και να μπορέσουν να του επιτεθούν. Η ίδια άλλωστε λίγες ώρες μετά τον έκανε μπλοκ από τα social media.

«Το πορτοφόλι σου»

«Μετά μου λέει ”φέρε μου το πορτοφόλι σου”, του λέω ”λεφτά θες” μου λέει ”ναι”. Βγαίνει μετά μία κοπέλα από ένα αμάξι, με full face, σκάει πάνω μου, μου παίρνει τα λεφτά από το χέρι, μου τραβάει και το ρολόι, μπαίνουν στο αμάξι και φεύγουν. Την επόμενη μέρα το μεσημέρι με έκανε μπλοκ».

Ο 20χρονος κατάφερε να αναγνωρίσει δύο άτομα, τα οποία έχουν συλληφθεί.