Η φροντίδα των εγγονιών από τις γιαγιάδες και τους παππούδες περνά πλέον σε θεσμικό πλαίσιο. Με την πανελλαδική επέκταση του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», συγγενικά πρόσωπα μπορούν να αμείβονται επίσημα για τη φύλαξη βρεφών, λαμβάνοντας voucher έως 500 ευρώ τον μήνα.

Το πρόγραμμα αφορά οικογένειες με παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως δύο ετών και έξι μηνών και δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να επιλέγουν ως πιστοποιημένους φροντιστές ακόμη και τους παππούδες ή τις γιαγιάδες, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οικογένειες με βρέφη έως 2,5 ετών. Οι γονείς λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για κατ’ οίκον φροντίδα, ενώ οι γιαγιάδες και οι παππούδες μπορούν να αναλάβουν επίσημα τον ρόλο του επιμελητή, υπό την προϋπόθεση ότι:

εγγράφονται στο Μητρώο Επιμελητών/τριών του προγράμματος,

ολοκληρώνουν την υποχρεωτική ασύγχρονη εκπαίδευση,

επιλέγονται από τους γονείς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Σημειώνεται ότι οι συνταξιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να ενημερώσουν τον ΕΦΚΑ, καθώς ισχύουν ειδικοί κανόνες για την απασχόληση συνταξιούχων. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται η προηγούμενη ενημέρωση από λογιστή ή ΚΕΠ.

Πόσα χρήματα προβλέπονται

Το ύψος του voucher διαμορφώνεται ως εξής:

500 ευρώ μηνιαίως για οικογένειες με πλήρως εργαζόμενους γονείς,

για οικογένειες με πλήρως εργαζόμενους γονείς, 300 ευρώ μηνιαίως για οικογένειες με μερικώς εργαζόμενους ή ανέργους.

Το ποσό καταβάλλεται αποκλειστικά μέσω voucher και καλύπτει την αμοιβή του φροντιστή που αναλαμβάνει το παιδί στο οικογενειακό περιβάλλον.

Πώς εγγράφονται γιαγιάδες και παππούδες

Η διαδικασία ένταξης είναι πλήρως ψηφιακή και περιλαμβάνει:

Αίτηση συμμετοχής στην πλατφόρμα ntantades.gov.gr με χρήση κωδικών Taxisnet. Ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας howto.gov.gr, η οποία περιλαμβάνει μελέτη υλικού και τεστ 30 ερωτήσεων διάρκειας 45 λεπτών. Για την επιτυχή ολοκλήρωση απαιτείται βαθμολογία τουλάχιστον 70%. Οριστική εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών/τριών, με επισύναψη τίτλου σπουδών (τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου) και απόκτηση μοναδικού Αριθμού Μητρώου Φροντιστή.

Συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να διατηρούν όλα τα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή και να ελέγχουν ότι το προφίλ τους εμφανίζεται διαθέσιμο προς επιλογή από τους γονείς.

Τα οφέλη για τις οικογένειες

Το πρόγραμμα προσφέρει πολλαπλά οφέλη:

οικονομική στήριξη των νέων γονέων,

δυνατότητα αξιοποίησης έμπιστων συγγενικών προσώπων,

φροντίδα των παιδιών σε οικείο και ασφαλές περιβάλλον,

ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών.

Πανελλαδική εφαρμογή και προϋπολογισμός

Η πιλοτική φάση του προγράμματος κάλυψε 950 οικογένειες σε 62 δήμους, με 972 συμφωνητικά να έχουν ήδη υπογραφεί. Ο στόχος είναι η πλήρης πανελλαδική εφαρμογή έως το τέλος του 2025, με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ και συμμετοχή όλων των δήμων της χώρας.

Τι προβλέπεται στη συνέχεια

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», που χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και υλοποιείται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στοχεύει στη στήριξη των νέων γονέων, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην επίσημη αναγνώριση του ρόλου των παππούδων και γιαγιάδων στη φροντίδα των παιδιών.