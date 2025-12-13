Ο ΠΑΟΚ οδεύει προς την πρεμιέρα του δεύτερου γύρου με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μετρά πέντε απουσίες την παραμονή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Ο Δικέφαλος επέστρεψε από τη Βουλγαρία με ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς αν και απέφυγε την ήττα από τη Λουντογκόρετς ισοφαρίζοντας στο 90’ σκέφτεται τόσο το γεγονός πως είχε προηγηθεί στο 48’ όσο και το μεγάλη ευκαιρία στο 100’ με το σουτ του Κωνσταντέλια.

Η επόμενη μέρα βρήκε τους ασπρόμαυρους να έχουν πέντε ποδοσφαιριστές στο απουσιολόγιο. Στην προπόνηση της Παρασκευής, οι Λόβρεν, Πέλκας, Γιακουμάκης, Σάστρε και Μιχαηλίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός ήταν ο τελευταίος που βρέθηκε στη λίστα, απουσίασε και εκείνος από την αναμέτρηση στη Βουλγαρία και θα προσπαθήσει στην τελευταία προπόνηση να ανεβάσει ρυθμούς.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Περιστερί τον Ατρόμητο, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 18:00, σε μια αναμέτρηση στην οποία θα έχει τη συμπαράσταση των φιλάθλων του, με τις δυο ομάδες να έρχονται σε συμφωνία και τους Περιστεριώτες να παραχωρούν εισιτήρια.