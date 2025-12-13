Άλλο ένα πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί ο Ράφα Μπενίτεθ ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Βόλο, καθώς ο Τσέριν είναι off λόγω ίωσης.

Εκτός και ο τιμωρημένος Μλαντένοβιτς (εκτίει ποινή κόκκινης κάρτας), τραυματίες παραμένουν οι Πελίστρι, Σάντσες και Κυριακόπουλος.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς.